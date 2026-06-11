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लखनऊ का कायाकल्प: LDA तोड़ेगा कैलाशकुंज और विकासदीप कॉम्प्लेक्स, 110 करोड़ से बनेंगे 13 मंजिला मॉल और प्रीमियम फ्लैट्स

जर्जर दुकानों और अवैध कब्जों पर LDA का एक्शन: इस पुराने परिसर में करीब 280 दुकानें मौजूद हैं, लेकिन 40 साल पुरानी होने के कारण इसकी मुख्य बिल्डिंग कई जगहों से तकनीकी रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है. हाल ही में जब एलडीए की टीम ने इसका विस्तृत सर्वे कराया, तो पता चला कि बहुत सी दुकानें यहाँ सालों से बंद पड़ी हैं. इसके साथ ही परिसर के कॉमन एरिया और पार्किंग स्पेस में भी स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से पक्का कब्जा कर रखा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह जगह अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बेहद शानदार और महंगी लोकेशन पर स्थित है.

कैलाशकुंज की जगह बनेगी 13 मंजिला आधुनिक इमारत: यहां की वर्तमान जर्जर हो चुकी 13 मंजिला पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर उसकी जगह एक नई और बेहद आधुनिक गगनचुंबी बिल्डिंग बनाई जाएगी. एलडीए की नई योजना के मुताबिक इसमें नीचे के फ्लोर पर दुकानें और कॉर्पोरेट ऑफिस रहेंगे, जबकि ऊपर की मंजिलों पर प्रीमियम आवासीय फ्लैट्स बनाए जाएंगे. एलडीए का दृढ़ मानना है कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगे चलकर लखनऊ में शहरी री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) का पहला बेहतरीन उदाहरण बनेगा. वर्तमान में कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स प्राइम लोकेशन पर कुल 6046 वर्गमीटर की विशाल सरकारी जमीन पर बना हुआ है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के इन सभी बेहद पुराने और जर्जर हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से बहुमंजिला बनाने जा रहा है. इसकी शुरुआत अयोध्या रोड पर स्थित करीब 40 साल पुराने प्रसिद्ध कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स को ढहाने के साथ की जाएगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज का विकासदीप, इंदिरा नगर का कैलाशकुंज, अलीगंज और कपूरथला के पुराने व्यावसायिक परिसरों को तोड़कर उनकी री-स्ट्रक्चरिंग और री-मॉडलिंग की जाएगी. इस महायोजना की शुरुआत सबसे पहले इंदिरा नगर के कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स से होगी और धीरे-धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ेगा.

PPP मॉडल रद्द, अब LDA खुद खर्च करेगा 110 करोड़: परंतु समय पर रखरखाव न होने और बिल्डिंग के अत्यधिक पुरानी पड़ जाने से इस बेशकीमती जमीन का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसलिए जनसुरक्षा और सुंदरीकरण के मद्देनजर इसे पूरी तरह तोड़कर नई बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का कड़ा फैसला लिया गया है. एलडीए अब खुद अपने स्तर पर इस बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कराएगा और इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है. पहले इसे PPP मोड यानी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाने का प्लान था, लेकिन अब प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्चे पर काम करेगा.

पुराने दुकानदारों को मिलेगा सवा गुना बड़ा स्पेस: प्रस्ताव के अनुसार, नई बनने वाली आधुनिक बिल्डिंग करीब 45 मीटर ऊंची होगी और इसमें कुल 13 मंजिलें तैयार की जाएंगी. इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में एलडीए द्वारा करीब 110 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की जाएगी. इसके नीचे की तीन मंजिलों यानी भूतल (ग्राउंड फ्लोर), पहले और दूसरे तल पर व्यावसायिक दुकानें और ऑफिस स्पेस दिया जाएगा. इसके ऊपर की बची हुई सभी मंजिलों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 BHK वाले प्रीमियम फ्लैट बनाए जाएंगे.

अलीगंज सेक्टर-जी में बनेगा 14 मंजिला नया कॉम्प्लेक्स, 250 दुकानें और 72 आलीशान फ्लैट्स बनाने की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैलाशकुंज के बाद अलीगंज और गोमती नगर की बारी: इस री-डेवलपमेंट योजना से कैलाशकुंज के पुराने और पंजीकृत दुकानदारों को सीधा और बड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है. एलडीए के अधिकारी वर्तमान में उन सभी दुकानदारों से सीधे बात करके इस संबंध में विधिक सहमति ले रहे हैं. आपसी बातचीत में तय हुआ है कि पुरानी बिल्डिंग में जिनकी जितनी बड़ी दुकान है, उन्हें नई बिल्डिंग में उससे सवा गुना बड़ा एरिया दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी आवंटी की पुरानी दुकान 100 वर्गफुट की है, तो नई आलीशान बिल्डिंग में उसे 125 वर्गफुट की बड़ी दुकान मिलेगी.

उजाला कॉम्प्लेक्स का भी बदलेगा नक्शा, तैयारी तेज: इससे पुराने वैध आवंटियों को भी पहले से बड़ा और बेहतर माहौल में अपना कारोबार करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देने के कड़े निर्देश दिए हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि कैलाशकुंज को पूरे लखनऊ के लिए री-डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल बनाया जाएगा. उन्होंने आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि इसके तुरंत बाद अलीगंज और गोमती नगर की व्यावसायिक संपत्तियों की बारी है.

अलीगंज में बनेगी 14 मंजिला भव्य विंग: एलडीए अपनी इस महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना के तहत सिर्फ कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. अलीगंज के सेक्टर-जी में स्थित पुराने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी इसी तर्ज पर री-डेवलपमेंट का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अलीगंज का यह पुराना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करीब 11,000 वर्गमीटर में फैला है और इसमें वर्तमान में करीब 100 दुकानें संचालित हैं. यहाँ पर एलडीए द्वारा 14 मंजिला नई और भव्य कमर्शियल-कम-रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है.

250 नई दुकानें और 72 प्रीमियम फ्लैट्स का तोहफा: इस प्रस्तावित अलीगंज प्रोजेक्ट के तहत नई बिल्डिंग में 250 आधुनिक दुकानें और 72 आलीशान आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. यहाँ बनने वाले सभी फ्लैट भी उच्च आय वर्ग के लिए 3 BHK कैटेगरी के ही निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित पुराने 'उजाला कॉम्प्लेक्स' को भी दोबारा से आधुनिक स्वरूप में बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इस व्यापक कदम से लखनऊ के पुराने बाजारों का कायाकल्प होगा और शहर को जाम व जर्जर भवनों से मुक्ति मिलेगी.

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