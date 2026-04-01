ETV Bharat / state

महंगाई का झटका; LDA ने नक्शा शुल्क और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा की दरें बढ़ाईं

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में मकान बनाना अब महंगा हो गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कराने की फीस 3.58% बढ़ा दी है. जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लखनऊ से जुड़े टोल प्लाजा पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है. जिसमें लोकल पास की कीमत 360 रुपये हो गई है. इसके अलावा टोल की कुछ अन्य दरों में भी बढ़ोतरी की गई.





लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अनुज्ञा शुल्क में एकमुश्त 3.58% की वृद्धि की है. इसका मतलब है कि अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे. उदाहरण के लिए अगर पहले किसी 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट का नक्शा पास कराने में 2 लाख रुपये खर्च होते थे तो अब उसमें सीधे तौर पर 7,160 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त इजाफा हो जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण लगभग प्रत्येक वित्त वर्ष में इसी तरह से नक्शा शुल्क थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है. इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है.





राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि टोल प्लाजा पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है. लोकल पास की कीमत अब 360 रुपये हो गई है. पहले यह 350 रुपये थी. यह बढ़ोतरी फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए है. बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भी यही प्रक्रिया है. वह भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर टोल रेट में वृद्धि करते हैं.

