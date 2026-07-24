सावधान: LDA की अर्जित भूमि पर फर्जी NOC दिखाकर बेची जा रही जमीन, LDA ने जारी की एडवाइजरी
LDA की अर्जित भूमि पर फर्जी एनओसी तैयार कर जमीन बेचने के कई मामले सामने आए हैं. एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 5:30 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि की फर्जी एनओसी दिखाकर जमीन की खरीद के कई मामले पकड़े गए हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई अपील जारी की है कि ऐसे किसी भी मामले जिसमें एलडीए के अर्जन विभाग की NOC सामने आए, उसकी जांच प्राधिकरण में जरूर करा लें. ऐसे अनेक मामलों में अधिग्रहित भूमि को अवैध रूप से बेचा जा रहा है. ऐसे किसी भी मामले की सूचना एलडीए में देने पर न केवल ग्राहक ठगी से बच जाते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी सही जानकारी मिलती है.
वीसी प्रथमेश कुमार ने की सतर्क रहने की अपील: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आम नागरिकों और भूमि खरीदारों को एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है. प्राधिकरण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एलडीए के अर्जन विभाग की एनओसी दिखाकर जमीन बेच रहा है, तो उसकी जांच जरूर करा लें. कई मामलों में फर्जी एनओसी बनाकर अर्जित भूमि को बेचा जा रहा है, जिससे खरीदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है. एलडीए के VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से नहीं बेच सकता.
मध्यमवर्गीय परिवारों का नुकसान: फिर भी कुछ लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर आम लोगों को ठग रहे हैं. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी मामले की सूचना एलडीए को देने पर न केवल खरीदार खुद फंसने से बच जाता है, बल्कि अन्य लोगों को भी सही जानकारी मिलती है. इस संबंध में एक पुरानी घटना का जिक्र करना जरूरी है, जब करीब पांच-छह साल पहले लखनऊ के बाहरी इलाके में एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया था. उस समय कुछ लोगों ने एलडीए द्वारा अधिग्रहित जमीन की फर्जी एनओसी तैयार की थी.
गोमती नगर विस्तार में जाली NOC का खुलासा: उन्होंने दावा किया कि यह जमीन अब अर्जन से मुक्त हो चुकी है और बेची जा सकती है. कई मध्यमवर्गीय परिवारों ने इन दस्तावेजों पर भरोसा कर जमीन खरीद ली, लेकिन बाद में जब निर्माण अनुमति मांगी तो पता चला कि जमीन प्राधिकरण के कब्जे में है और खरीदारों ने अपनी गाढ़ी कमाई खो दी. करीब एक माह पहले गोमती नगर विस्तार के ग्राम अरदौनामऊ में एलडीए की अर्जित भूमि को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. रियल एस्टेट कंपनी जेनिथ एंड जेनिथ सिविल प्लानर्स प्रा.लि. ने एलडीए के सहायक चकबंदी अधिकारी के नाम से जाली एनओसी बनवा ली थी.
सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज: मामले का खुलासा तब हुआ जब व्हाट्सएप पर मिले पत्र की जांच एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कराई गई. जांच में पता चला कि पत्र पर हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर दोनों पूरी तरह फर्जी हैं. यह भूमि वर्ष 2001 में अमर शहीद पथ योजना के तहत अधिग्रहित की जा चुकी है और इसका स्वामित्व राज्य सरकार व एलडीए के पास है. प्राधिकरण के नायब तहसीलदार की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में कंपनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
वेबसाइट और दफ्तर से जांच कराने का सुझाव: एलडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की एलडीए से अनिवार्य जांच कराएं. वेलनेस सिटी और आईटी सिटी के लिए चिह्नित गांवों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. एलडीए VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले अर्जन विभाग की एनओसी की सत्यता की जांच प्राधिकरण कार्यालय में जरूर कराएं. ऑनलाइन या फोन के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है.
सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गुप्त: अर्जित भूमि पर कोई भी लेन-देन पूरी तरह अवैध है और जो लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, जो लोग ऐसे मामलों की जानकारी देते हैं, उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. नागरिकों से अपील है कि जमीन खरीदते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं. एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क कर सही जानकारी लें, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे और धोखाधड़ी करने वालों पर रोक लग सके.
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