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लखनऊ में विवादित शिव मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े लाखन आर्मी के कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका

विवादित स्थल पर जलाभिषेक करने पहुंचे लाखन आर्मी कार्यकर्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )