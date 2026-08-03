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लखनऊ में विवादित शिव मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े लाखन आर्मी के कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका

मलिहाबाद तहसील अंतर्गत कसमंडी कला गांव का मामला. बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात.

विवादित स्थल पर जलाभिषेक करने पहुंचे लाखन आर्मी कार्यकर्ता.
विवादित स्थल पर जलाभिषेक करने पहुंचे लाखन आर्मी कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:08 PM IST

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लखनऊ :​ मलिहाबाद तहसील अंतर्गत कसमंडी कला गांव में सावन के प्रथम सोमवार को माहौल उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ऐतिहासिक कंसा पासी किले के पास स्थिति प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक व 108 गांवों की मिट्टी अर्पित करने पहुंच गए. एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील करते हुए मुख्य स्थल से पहले ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोक दिया.



सोमवार ​दोपहर करीब 12:30 बजे लाखन आर्मी के सैकड़ों समर्थक महाराजा कंसा पासी अमर रहें और लाखन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गांव पहुंचे. पुलिस बल कार्यकर्ताओं को घेरे में लेकर आगे बढ़ी और विवादित स्थल से काफी दूर ही रोक दिया. इस दौरान गेट और बैरिकेडिंग के पास अधिकारियों व समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई.

​बता दें, लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी ने रविवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 108 गांवों की पवित्र मिट्टी और जलाभिषेक की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के बावजूद वे समर्थकों संग पहुंच गए.



​गांववालों के अनुसार मलिहाबाद के कसमंडी कला गांव का नाम ऐतिहासिक महाराजा कंसा पासी के नाम पर पड़ा था. वहां स्थित पुराने किले जैसे ढांचे के पास करीब 4 साल पहले जमील अहमद उर्फ जॉनी नामक मौलाना ने आना शुरू किया था और ढांचे के बगल में ही कथित रूप से मस्जिद व मदरसा बना लिया. ​स्थानीय पासी समाज ने मौलाना की गतिविधियों का विरोध शुरू किया. जिसके बाद 21 मई को मौलाना वहां से भाग निकला. तभी से किले के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर और भूमि को लेकर तनाव बना हुआ है.




मलिहाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि विवादित स्थल पर सुरक्षा के दृष्टिगत रविवार से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी. सोमवार को जब कुछ लोग स्थल की ओर जलाभिषेक करने बढ़ रहे थे तो उन्हें बैरिकेडिंग के पास ही रोक लिया गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझा-बुझाकर सभी को वापस भेज दिया गया है. मौके पर मलिहाबाद, माल और रहीमाबाद थानों की पुलिस के साथ पीएसी की टुकड़ियां तैनात हैं. गांव में पूरी तरह शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है.

रायबरेली में जलाभिषेक करके लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार
शिवगढ़ थाना क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार जलाभिषेक कर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया. कुंभी कनौजा गांव के पास ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हुए हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए. सभी घायलों को डायल-112 और एंबुलेंस की मदद से सीएचसी शिवगढ़ पहुंचाया गया.

ईएमओ डॉ. अनमुल सिंह के अनुसार तीन श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. इनमें भोलेन्द्र को ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. जबकि रौनक और अंकित का उपचार जारी है.


शिवगढ़ थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि ऑटो से जा रहे लगभग एक दर्जन लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं. ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी. जिसमें एक युवक भोलेन्द्र (26) की ट्रामा सेंटर ले जाते समय मौत हो गई. 10 लोग घायल हुए हैं. उनका उपचार चल रहा है.

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JALABHISHEK AT SHIVA TEMPLE
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