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लखनऊ: भाषा विश्वविद्यालय के डॉ. आयुष कुमार ने बनाया AI मॉडल, सुरंग हादसों और भू-धंसाव से बचाएगा

लखनऊ: ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक आचार्य डॉ. आयुष कुमार ने सुरंग सुरक्षा और भू-धंसाव की चुनौती से निपटने के लिए AI आधारित एक अभिनव वैज्ञानिक मॉडल विकसित किया है. उनका यह शोध विश्व की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका जर्नल ऑफ़ माउंटेन साइंस (स्प्रिंगर नेचर) में प्रकाशित हुआ है, जिसे भूमिगत संरचनाओं और भू-तकनीकी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

सुरंग सुरक्षा और भू-धंसाव से निपटेगा AI मॉडल: डॉ. आयुष कुमार द्वारा विकसित प्रदर्शन आधारित टनल समर्थन डिजाइन मॉडल सुरंगों की गहराई, भूगर्भीय परिस्थितियों तथा सतह पर मौजूद संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और किफायती टनल लाइनिंग थिकनेस का निर्धारण करता है. यह मॉडल AI, मशीन लर्निंग तथा एडेप्टिव फाइनाइट एलिमेंट लिमिट एनालिसिस (AFELA) तकनीक का उपयोग कर निर्माण शुरू होने से पहले संभावित भू-जोखिमों का आकलन करता है, जिससे सुरंग दुर्घटनाओं, भूमि धंसाव और आर्थिक नुकसान की आशंका को कम किया जा सकता है.

मशीन लर्निंग और AFELA तकनीक का अनूठा प्रयोग: यह शोध मेट्रो रेल, रेलवे, एक्सप्रेस-वे, जलविद्युत परियोजनाओं, भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर तथा स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में सुरक्षित और टिकाऊ अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने डॉ. आयुष कुमार को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं से जुड़े गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देना है. डॉ. आयुष कुमार का यह शोध सुरक्षित आधारभूत संरचना निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है और इससे विश्वविद्यालय की अनुसंधान उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान मिलेगी.