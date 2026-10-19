लखनऊ किसान पथ पर सड़क हादसा: चंद्रिका देवी दर्शन कर लौट रही जायलो कार का टायर फटा, दो महिलाओं की मौत
लखनऊ के किसान पथ पर चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं की कार का टायर फटने से भीषण हादसा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:00 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर सोमवार की शाम एक सड़क हादसा हो गया. प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन-पूजन कर अपने घर लौट रहे श्रद्धालुओं की महिंद्रा जायलो कार का अचानक टायर फट गया. टायर फटने से तेज रफ्तार गाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो गई और सड़क पर कई बार पलट गई. इस दुर्घटना में कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सात साल के बच्चे समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे में दो महिलाओं की मौत और सात घायल: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्रिटिकल टीम और पीआरवी की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पांच लोगों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. इस दर्दनाक हादसे में मीरा देवी और राम कुंवारा देवी की मौके पर ही जान चली गई. वहीं घायलों में पिंटू, सपना, नीरज कुमारी, नन्हा देवी, प्रभावती, संदीप और मासूम आर्यन शामिल हैं.
एक ही परिवार के लोग थे कार में सवार: पुलिस के अनुसार, लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के कस्बा पश्चिम टोला के रहने वाले एक ही परिवार और रिश्तेदारी के कुल नौ लोग महिंद्रा जायलो कार में सवार होकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने गए थे. सोमवार शाम करीब सवा चार बजे जब उनकी कार किसान पथ पर लोधमऊ-रैथा अंडरपास के पास पहुँची, तभी यह भयानक हादसा हो गया. एडीसीपी उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि सैरपुर पुलिस और स्थानीय टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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