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लखनऊ किसान पथ पर सड़क हादसा: चंद्रिका देवी दर्शन कर लौट रही जायलो कार का टायर फटा, दो महिलाओं की मौत

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लखनऊ: लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर सोमवार की शाम एक सड़क हादसा हो गया. प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन-पूजन कर अपने घर लौट रहे श्रद्धालुओं की महिंद्रा जायलो कार का अचानक टायर फट गया. टायर फटने से तेज रफ्तार गाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो गई और सड़क पर कई बार पलट गई. इस दुर्घटना में कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सात साल के बच्चे समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.