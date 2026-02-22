लखनऊ में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी; 40 से अधिक स्टॉलों पर मिल रहे आकर्षक उत्पाद, खासियत जानकर हो जाएंगे हैरान
लखनऊ स्थित खादी भवन डालीबाग परिसर में 20 से 26 फरवरी के बीच खादी उत्पादों की खरीदारी की जा सकती है.

Published : February 22, 2026 at 9:21 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी भवन, डालीबाग परिसर में 7 दिवसीीय लघु खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी (20 से 26 फरवरी) का आयोजन किया गया है. प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों से आए उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं. प्रदर्शनी का उद्घाटन खादी मंत्री राकेश सचान ने बीते शुक्रवार को किया था.
मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि सरकार खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार विस्तार को लेकर निरंतर प्रयासरत है. प्रदेश के सभी 18 मंडलों में आयोजित खादी प्रदर्शनियों में लगभग 1953 स्टॉल लगाए गए. जिनके माध्यम से 3949.49 लाख रुपये की बिक्री हुई. खादी महोत्सव-2025 में 160 से अधिक इकाइयों द्वारा 3.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है. खादी मंत्री ने कहा कि खादी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना खादी विभाग की प्राथमिकता है. आधुनिक तकनीकों के समावेश से खादी उत्पादों को नई पहचान मिल रही है. जिससे युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है.
40 से अधिक स्टॉल, पारंपरिक से आधुनिक उत्पादों की भरमार
प्रदर्शनी में 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं. इन पर हर्बल गुलाल, पापड़, नमकीन, शहद, आंवला उत्पाद, चादर, गमछे, तौलिये, कुर्ता-पायजामा, रेशमी व सिल्क साड़ियां और हस्तशिल्प आधारित वस्त्रों की आकर्षक शृंखला उपलब्ध है. होली के मद्देनजर इन उत्पादों की अच्छी मांग है.
छोटे निवेश से मिली बड़ी सफलता
प्रदर्शनी में शामिल उद्यमियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की तो हर स्टाल पर बिक रहे उत्पादों की अलग और खास कहानी सामने आई. लखनऊ कैंट की प्रियंका ने बताया कि दो वर्ष पूर्व मात्र 25 हजार रुपये से कपड़ों का व्यापार शुरू किया था. पहले वह नौकरी करती थीं, लेकिन स्वरोजगार का निर्णय लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण लिया. आज उनका सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक है.
लखनऊ की गीतांजलि सचान ने बताया कि उन्होंने तीन वर्ष पहले 5 हजार रुपये से घरेलू खाद्य उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया था. बाद में प्रधानमंत्री खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत ऋण लेकर व्यवसाय का विस्तार किया. अब वार्षिक टर्नओवर 25 से 26 लाख रुपये तक पहुंच चुका है और 10 से 15 महिलाएं उनके साथ कार्य कर रही हैं. पारंपरिक खाद्य उत्पादों को पुनर्जीवित करने का प्रयास ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है.
अमृता मिश्रा ने बताया कि वह वर्ष 2018 से चिकनकारी और हैंडक्राफ्ट का कार्य कर रही हैं. प्रधानमंत्री खादी ग्रामोद्योग योजना से ऋण लेकर व्यवसाय को विस्तार दिया. आज 500 से अधिक महिलाएं साथ में कार्य करती हैं. नियमित प्रदर्शनियों और ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से कारोबार लगातार बढ़ रहा है.
मेरठ की संध्या शुक्ला बेडशीट और हैंडलूम का कार्य करती हैं. संध्या ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत 26 लाख रुपये का ऋण लेकर मशीनें स्थापित की थीं. आज उनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये तक पहुंच चुका है और उनके पास एक दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं. शुरुआत में पूंजी की कमी बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकारी सहयोग और दृढ़ निश्चय से सफलता संभव हुई.
