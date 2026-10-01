ETV Bharat / state

लखनऊ: KGMU के नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग चार दिनों से लापता, सीतापुर में मिली लावारिस कार

सीतापुर में लावारिस मिली ब्रेजा कार, सीसीटीवी में दिखे 3 संदिग्ध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ऑर्थोपेडिक विभाग के नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. 27 सितंबर की रात घर से अपनी ब्रेजा कार लेकर निकले पवन गर्ग का पिछले चार दिनों से कोई सुराग नहीं लग सका है. उनका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे परिवार वाले गहरी चिंता में हैं. सीतापुर में उनकी कार लावारिस मिलने के बाद मामले में किसी बड़ी अनहोनी या अपहरण का अंदेशा बढ़ गया है.