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लखनऊ: KGMU के नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग चार दिनों से लापता, सीतापुर में मिली लावारिस कार

लखनऊ KGMU के ऑर्थोपेडिक विभाग के नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग को मड़ियांव पुलिस की 6 टीमें तलाश करने में जुटी हैं.

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सीतापुर में लावारिस मिली ब्रेजा कार, सीसीटीवी में दिखे 3 संदिग्ध. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 3:46 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ऑर्थोपेडिक विभाग के नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. 27 सितंबर की रात घर से अपनी ब्रेजा कार लेकर निकले पवन गर्ग का पिछले चार दिनों से कोई सुराग नहीं लग सका है. उनका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे परिवार वाले गहरी चिंता में हैं. सीतापुर में उनकी कार लावारिस मिलने के बाद मामले में किसी बड़ी अनहोनी या अपहरण का अंदेशा बढ़ गया है.

सीतापुर में मिली लावारिस कार, सीसीटीवी में दिखे तीन संदिग्ध व्यक्ति: पुलिसिया जांच के दौरान इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. मंगलवार को पवन गर्ग की कार सीतापुर जिले के कमलापुर-जयरामपुर मार्ग पर लावारिस हालत में खड़ी पाई गई. पुलिस ने जब इटौंजा टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें उनकी कार टोल पार करती दिखाई दी. फुटेज में कार के भीतर पवन गर्ग के अलावा तीन अज्ञात लोग भी बैठे नजर आ रहे हैं, जिनकी शिनाख्त में पुलिस जुटी है.

मड़ियांव थाने में केस दर्ज, पुलिस की 6 टीमें तलाश में जुटीं: 28 सितंबर को जब पवन गर्ग केजीएमयू में अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तब परिजनों को किसी अप्रिय घटना का शक हुआ. भतीजे संजय गर्ग ने मड़ियांव थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला कायम कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने 6 विशेष टीमों का गठन किया है. ये टीमें लखनऊ और सीतापुर के अलग-अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं.

कॉल डिटेल से मिले अहम सुराग, हर एंगल पर जांच जारी: प्रभारी निरीक्षक मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सर्विलांस और तकनीकी मदद से सघन जांच-पड़ताल की जा रही है. पुलिस को लापता पवन गर्ग के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से कुछ महत्वपूर्ण नंबर और सुराग हाथ लगे हैं. पुलिस की टीमें पारिवारिक पहलुओं, हालिया लेन-देन और किसी भी संभावित रंजिश के एंगल से मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही संदिग्धों को पकड़कर मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा.

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