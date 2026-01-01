ETV Bharat / state

'शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए'; KGMU की नर्सिंग छात्रा का आरोप, बोली- डाॅक्टर दे रहा धमकी

लखनऊ : राजधानी के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में सनसनीखेज मामला सामने आया है. केजीएमयू में नर्सिंग की तैयारी कर रही छात्रा ने इंटर्न डाॅक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. छात्रा का आरोप है कि आरोपी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है. छात्रा ने कैसरबाग थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है.

नर्सिंग छात्रा के मुताबिक, कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात डाॅक्टर आदिल से हुई थी. वह कैसरबाग थाना क्षेत्र में रहता है. आदिल केजीएमयू में इंटर्न डाॅक्टर है. आरोप है कि पहले डाॅक्टर आदिल ने दोस्ती की फिर प्रेमजाल में फंसाया. छात्रा का आरोप है कि आरोपी डाॅक्टर ने शादी का झांसा देकर कई बार अपने फ्लैट पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए. छात्रा का आरोप है कि शादी की बात को लेकर आरोपी डाॅक्टर मुकर गया, जिससे आहत होकर कैसरबाग थाने में तहरीर दी है.

कैसरबाग थाना प्रभारी अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि डाॅक्टर आदिल व नर्सिंग छात्रा में पहले से जान पहचान थी. डाॅक्टर के शादी से इनकार करने पर नर्सिंग छात्रा ने तहरीर दी थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. डाॅक्टर आदिल बरेली का रहने वाला है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.