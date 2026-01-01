ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद पीड़िता सीएम योगी से मिली; फरार डॉक्टर की तलाश में यूपी-उत्तराखंड में दबिश

KGMU की लव जिहाद पीड़िता ने सीएम योगी से की मुलाकात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: KGMU धर्मांतरण और लव जिहाद मामले में पीड़िता ने सीएम योगी से मुलाकात की है. बुधवार को पीड़ित महिला डॉक्टर ने सीएम से मिलकर आपबीती सुनाई. सीएम योगी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है. साथ ही पुलिस अधिकारियों को आरोपी डॉक्टर की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

पीड़ित महिला डॉक्टर ने सीएम को बताया कि आरोपी डॉ. रमीज मलिक ने न केवल उसे प्रताड़ित किया बल्कि धर्मांतरण का भी दबाव बनाया. सबसे बड़ी चिंता यह है, कि एफआईआर के बावजूद आरोपी अब तक फरार है.

सूत्रों के अनुसार, सीएम योगी ने पुलिस के आलाधिकारियों को दो टूक कहा, कि आरोपी डॉक्टर को किसी भी हाल में अरेस्ट किया जाए. इस पूरे केस की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से करने के निर्देश दिए गए हैं.

​फरार डॉक्टर की तलाश में दबिश: चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि KGMU के निलंबित रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक की तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस मोबाइल सर्विलांस और CDR के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन शातिर आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है. चौक पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज, उत्तराखंड के खटीमा और पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में उसके मूल निवास पर दबिश दी है, मगर वह हाथ नहीं लगा.​

क्या है पूरा मामला: ​24 दिसंबर 2025 को चौक कोतवाली में डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई. KGMU प्रशासन ने आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है. कैंपस में उसकी एंट्री बैन कर दी गई है. पुलिस ने पहले उसे नोटिस देकर शहर न छोड़ने को कहा था, लेकिन वह चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा.

कुलपति के समर्थन में उतरा शिक्षक संघ: KGMU में धर्मांतरण के प्रयास मामले में अब KGMU शिक्षक संघ, कुलपति के पक्ष में उतर आया है. शिक्षक संघ ने कुलपति का पुतला फूंकने को राजनीति से प्रेरित बताया. इसे KGMU कुलपति की छवि धूमिल करने वाला बताया गया.

KGMU शिक्षक संघ के कार्य समिति की आपात बैठक हुई. इसमें पैथोलॉजी विभाग की घटना पर चर्चा हुई. शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि पैथोलॉजी विभाग का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. लिहाजा मामले की जांच में किसी भी तरह की कोताही के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.