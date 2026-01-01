ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद पीड़िता सीएम योगी से मिली; फरार डॉक्टर की तलाश में यूपी-उत्तराखंड में दबिश

चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि KGMU के निलंबित डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक की तलाश हो रही है.

KGMU की लव जिहाद पीड़िता ने सीएम योगी से की मुलाकात.
KGMU की लव जिहाद पीड़िता ने सीएम योगी से की मुलाकात. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 8:04 AM IST

लखनऊ: KGMU धर्मांतरण और लव जिहाद मामले में पीड़िता ने सीएम योगी से मुलाकात की है. बुधवार को पीड़ित महिला डॉक्टर ने सीएम से मिलकर आपबीती सुनाई. सीएम योगी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है. साथ ही पुलिस अधिकारियों को आरोपी डॉक्टर की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

पीड़ित महिला डॉक्टर ने सीएम को बताया कि आरोपी डॉ. रमीज मलिक ने न केवल उसे प्रताड़ित किया बल्कि धर्मांतरण का भी दबाव बनाया. सबसे बड़ी चिंता यह है, कि एफआईआर के बावजूद आरोपी अब तक फरार है.

सूत्रों के अनुसार, सीएम योगी ने पुलिस के आलाधिकारियों को दो टूक कहा, कि आरोपी डॉक्टर को किसी भी हाल में अरेस्ट किया जाए. इस पूरे केस की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से करने के निर्देश दिए गए हैं.

​फरार डॉक्टर की तलाश में दबिश: चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि KGMU के निलंबित रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक की तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस मोबाइल सर्विलांस और CDR के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन शातिर आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है. चौक पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज, उत्तराखंड के खटीमा और पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में उसके मूल निवास पर दबिश दी है, मगर वह हाथ नहीं लगा.​

क्या है पूरा मामला: ​24 दिसंबर 2025 को चौक कोतवाली में डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई. KGMU प्रशासन ने आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है. कैंपस में उसकी एंट्री बैन कर दी गई है. पुलिस ने पहले उसे नोटिस देकर शहर न छोड़ने को कहा था, लेकिन वह चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा.

कुलपति के समर्थन में उतरा शिक्षक संघ: KGMU में धर्मांतरण के प्रयास मामले में अब KGMU शिक्षक संघ, कुलपति के पक्ष में उतर आया है. शिक्षक संघ ने कुलपति का पुतला फूंकने को राजनीति से प्रेरित बताया. इसे KGMU कुलपति की छवि धूमिल करने वाला बताया गया.

KGMU शिक्षक संघ के कार्य समिति की आपात बैठक हुई. इसमें पैथोलॉजी विभाग की घटना पर चर्चा हुई. शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि पैथोलॉजी विभाग का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. लिहाजा मामले की जांच में किसी भी तरह की कोताही के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.

पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. वहीं, कुलपति के निर्देश पर विशाखा समिति गठित की गई. 24 घंटे के भीतर जांच पूरी की गई. आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को न केवल निलंबित किया गया, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाई गई है.

संघ का कहना है, कि कुलपति ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और महिला डॉक्टर को जांच कमेटी में शामिल किया. सात सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति प्रकरण की जांच कर रही है. नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन (NMO) आदि संगठनों ने बुधवार तक कोई भी औपचारिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है.

संघ का कहना है, कि NMO से अपेक्षित समर्थन न मिलने पर कुछ कुंठित व्यक्ति आम आदमी, आम डॉक्टर नामक एक कथित संगठन के माध्यम से बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद का पुतला दहन किया गया. अभद्र नारेबाजी की गई. यह गैरकानूनी, अनुचित और अत्यंत निंदनीय है.

आंदोलन की चेतावनी: NMO महानगर के संयोजक डॉ. शिवम कृष्णन ने कहा कि पहले दो बार यह स्पष्ट किया है, कि वह ऐसी किसी भी कमेटी को गलती से भी मान्यता नहीं देगा, जिसमें अधिकांश लोग KGMU प्रशासन की हां में हां मिलाने वाले हों.

आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को शह देने वाले किसी भी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर अभी भी पुलिस प्रशासन की पकड़ से दूर है. यह कोई बड़ा रैकेट है. इसके लिए एसटीएफ और एटीएस जांच की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पीड़िता के लिए न्याय और आगे इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए NMO महानगर KGMU एंटी लव जिहाद संघर्ष समिति का निर्माण करेगी. इसमें महिला अधिवक्ता और महिला चिकित्सक रहेंगी. देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा.

