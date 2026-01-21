ETV Bharat / state

केजीएमयू के चिकित्सकों और सीडीआरआई वैज्ञानिकों ने बनाया बायोमार्कर, हार्ट अटैक के खतरे की करेगा पहचान

लखनऊ : सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक के केस बढ़ ते हैं. ऐसे में जिन मरीजों को डायबिटीज के साथ ही बीपी की शिकायत है, उन मरीजों में हार्ट अटैक के खतरे ज्यादा होते हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए हाल ही में केजीएमयू के कई विभागों के चिकित्सकों एवं सीडीआरआई के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर बायो मार्कर विकसित किया है. बायोमार्कर टाइग इंडेक्स (ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज इंडेक्स) समय रहते हार्ट अटैक की पहचान कर सकेगा. इससे समय पर मरीज को इलाज मिल सकेगा.





केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के डॉ. सत्येंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि कि डायबिटिक मरीजों में हार्ट की बीमारी का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में दो से चार गुणा अधिक होता है. इसे समय रहते पहचानने के लिए बायोमार्कर मददगार साबित होगा. शोध के दौरान 175 टाइप 2 डायबिटीज मरीजों पर अध्ययन किया गया. इनमें से 50 मरीजों को पहले ही हार्ट अटैक हुआ था और 125 मरीजों में हार्ट अटैक नहीं हुआ था. इनमें टाइग इंडेक्स सहित अन्य मानकों का परीक्षण किया गया. पाया गया कि जिन मरीजों में टाइग इंडेक्स अधिक मिला, उनमें हार्ट अटैक का जोखिम सामान्य डायबिटीज मरीजों की तुलना में सबसे अधिक था. इनके बाडी मास इंडेक्स, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्राल और यूरिया स्तर भी अधिक था. अधिक टाइग इंडेक्स हृदयाघात का सबसे मजबूत जोखिम कारक साबित हुआ.





डॉ. सत्येन्द्र के मुताबिक टाइग इंडेक्स एक सरल, सस्ता और भरोसेमंद तरीका है, जो डायबिटीज मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा समय रहते पहचानने में मदद करता है. इसमें मरीज का फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड मापा जाता है. इसके बाद निर्धारित सूत्र के अनुसार इंडेक्स निकाला जाता है. फिर जो स्तर मिलता है उसे इंडेक्स कहते हैं. यह आसान और किफायती जांच की कीमत लगभग 100 रुपये होगा. यह बायोमार्कर सभी जगह उपलब्ध है. इसे मरीजों की नियमित जांच में शामिल किया जा सकता है. विशेषज्ञों ने इस बायो मार्कर को रूटीन परीक्षण में शामिल करने की सिफारिश की है.









शोध में योगदान : केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के डाॅ. सत्येंद्र कुमार सोनकर, डाॅ. प्रिंसी चौधरी, डाॅ. अमित कुमार, डाॅ. महक लांबा, डाॅ. विश्वा दीपक तिवारी, बायोकेमिस्ट्री विभाग के डाॅ. ज्ञानेंद्र कुमार सोनकर, कार्डियोलाजी विभाग के डाॅ. गौरव चौधरी, पैथोलाजी विभाग के डाॅ. वहीद अली, सीडीआरआई के क्लीनिकल और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, डाॅ. विवेक भोसल ने टू स्टडी द रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज इंडेक्स (टाइग इंडेक्स) एज अ नोवल बायोमार्कर इन पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलपिंग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम" विषय पर शोध किया. शोध को जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर ने स्वीकार किया है. शोधकर्ताओं का दावा है कि यह शोध चिकित्सा क्षेत्र में वरदान साबित होगा.