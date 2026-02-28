ETV Bharat / state

KGMU Conversion Case; आरोपी डाॅक्टर के लैपटॉप से मिले 500 अश्लील वीडियो, युवतियों के ब्लैकमेल की बात आई सामने

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (KGMU) का बहुचर्चित धर्मांतरण केस में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस की 800 पन्नों की चार्जशीट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस और दो पीड़िताओं के बयान शामिल हैं. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को महिला के साथ दुष्कर्म, उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात कराने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोपी बनाया है.





केजीएमयू के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन के साथ-साथ उसके पिता सलामुद्दीन, मां खतीजा और निकाह के दौरान गवाह बनने वाले शाहरुख खान को भी आरोपी बनाया है. मामला सामने आने के बाद पीड़िता की तहरीर पर चौक थाने में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में दुष्कर्म, मर्जी के बगैर गर्भपात व धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे.

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है. विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिन्हें कोर्ट में दाखिल किया गया है. आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक से तीन लैपटॉप बरामद किए थे. लैपटॉप की फोरेंसिक जांच के दौरान लैपटॉप से 500 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं. ये वीडियो 12 साल के दौरान लैपटॉप में सेव किए गए हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से ऐसे कामों में शामिल था.