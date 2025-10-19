सड़कों पर भटक रहीं 250 बेसहारा महिलाओं को नए जीवन की पटरी पर लाए केरल के ये दंपति, पढ़िए पूरी कहानी
बिन्सी अपने पति के साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं का जीवन संवारा, 15 साल से लगातार ये काम कर रहीं.
लखनऊ : मूलरूप से केरल निवासी बिन्सी अपने पति ओबी पॉल के साथ लखनऊ में रहकर घर-परिवार और समाज से उपेक्षित व दुत्कारी महिलाओं के लिए मसीहा स्वरूप काम रही हैं. वर्ष 2010 से दंपती सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, मंदिरों, मजारों और पार्कों में भटक रहीं मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं का रेस्क्यू कर इलाज कराते हैं. साथ ही उन्हें परिवार से मिलाने के साथ नए जीवन की शुरुआत में मदद करते हैं. दंपती ने अब तक करीब 250 से अधिक महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से दोबारा जोड़ा है.
बिन्सी बताती हैं कि 2010 एक मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति की दशा देखने व मदद करने के बाद हृदय द्रवित हो गया. इसी घटना के बाद ऐसे लोगों खास कर मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं की मदद का संकल्प लिया. इसमें पति ओबी पॉल ने भी मदद और हम दोनों ने मिलकर यह मुहिम छेड़ दी. हालांकि शुरुआत में हमें काफी संघर्ष करना पड़ा. अधिकांश महिलाएं ऐसी अवस्था में मिलीं जब उनके शरीर पर कपड़े तक सही नहीं थे, बाल उलझे थे, शरीर पर घाव थे, मानसिक स्थिति बेहद खराब थी. ऐसी महिलाएं कभी सड़क किनारे, कभी नालियों में पड़ी मिलती थीं और वे शोषण तथा दुष्कर्म का शिकार होती थीं. जिन्हें संभालने और इलाज कराने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. हालांकि अब सरकार से मदद और सामाजिक सहयोग में मिल रहा है.
रुचि की कहानी बताते हुए भावुक हो गईं बिन्सी
बिन्सी आगरा एक्सप्रेस-वे किनारे मिली रुचि की कहानी बताते हुए भावुक हो उठती हैं. बिन्सी बताती हैं कि चार साल पहले रुचि नाम की महिला आगरा एक्सप्रेस-वे किनारे बेहद बेसुध हालत में मिली थी. पूछताछ में कुछ बताने में असमर्थ थी. प्राथमिक उपचार के बाद रुचि ने बताया कि वह इलाहाबाद की रहने वाली है. उसने एमबीए तक पढ़ाई की है और एसबीआई बैंक में कर्मचारी थी. काम के दौरान मानसिक संतुलन खराब हुआ तो नौकरी व घर छूट गया. घरवालों ने भी कोई खोज खबर नहीं ली. हालांकि इलाज के बाद रुचि खुद को पहचानने लगी हैं और आगे का जीवन नए सिरे से शुरू करने की इच्छा जताती है.
बिना शादी बन गई थी 3 बच्चों की मां : गोरखपुर की रहने वाली महिला को चारबाग स्टेशन से रेस्क्यू किया गया था. रेस्क्यू के दौरान वह पांच माह की गर्भवती थी. बातचीत में महिला ने बताया कि स्टेशन पर ही उनके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ. इसी बीच उसने तीन बच्चों को जन्म दिया. हालांकि सभी बच्चों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था. बहरहाल उपचार के बाद सायरा अब धीरे-धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही है. उसके घर परिवारों की कोई खबर नहीं है.
चार साल सड़कों पर गुजारा जीवन, घरवालों ने नहीं ली सुध
लखनऊ के रहने वाली रीता बताती हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसलिए बेटे ने घर से निकाल दिया था. 4 साल तक लखनऊ के सिविल अस्पताल क्षेत्र में गंदे हालत में रही. सिर में कीड़े पड़ गए थे. सड़ा-गला खाना खाकर जीवन बिता रही थी. किसी ने बन्सी "मां" को जानकारी दी. इसके बाद बन्सी "मां" ने इलाज कराया. अब मैं यहां नई जिंदगी जी रही हूं. अब यहीं रहने की इच्छा है.
