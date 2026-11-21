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लखनऊ का कतकी मेला, जहां कभी तय होते थे रिश्ते, स्वरूप बदला, लेकिन महत्व नहीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को मेलों का प्रदेश कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यहां सालो भर अलग अलग मौकों पर छोटे-बड़े मेले लगते रहते हैं. राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मेला भी लगता है, जिसकी पहचान सिर्फ खरीदारी या मनोरंजन तक सीमित नहीं है. बलकि, इस मेले का रिश्ता इतिहास, परंपरा और आपसी मेलजोल से जुड़ा है. कभी इस मेले में सामान खरीदारी के साथ ही परिवारों के बीच शादी के रिश्ते भी तय होते थे. खास बात यह है कि इस मेले में हिंदू महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंचती हैं.

रात में लगता था महिलाओं का मेला: नवाब अब्दुल्ला बताते हैं कि पहले इस मेले की एक खास पहचान यह भी थी कि इसे रात का मेला कहा जाता था. शाम होते ही महिलाओं की भीड़ जुटने लगती थी और देर रात तक खरीदारी चलती थी. उस दौर में महिलाओं के लिए एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने का भी यह खास मौका होती था. मेले में आने वाली महिलाएं एक दूसरे के परिवार और बच्चों के बारे में जानकारी लेती थीं. कई बार परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ती थी और शादी के रिश्ते भी तय हो जाया करते थे. इस तरह यह मेला सिर्फ खरीदारी की जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक मेलजोल की भी जगह थी. मेले में हिंदू-मुस्लिम महिलाओं का होता था जमावड़ा:

चार सौ साल से लगता है मेला: इस मेले के इतिहास को समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने नवाबों के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला से बातचीत की. उन्होंने बताया कि इस मेले का इतिहास करीब 400 साल पुराना है. नवाबों के दौर में भी इसका बड़े स्तर पर आयोजन होता था. उस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से व्यापारी यहां पहुंचते थे. वह अपने इलाकों में बनने वाले खास सामान, हस्तशिल्प और घरेलू इस्तेमाल की चीजें लेकर आते थे. इन सामानों को खरीदने के लिए लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं आती थीं. यहां अलग-अलग इलाकों के खास बर्तन, कालीन, क्रॉकरी और हाथ से बनी चीजें भी मिलती थीं. महिलाएं पूरे साल इस मेले का इंतजार करती थी, क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर कई जिलों का सामान मिल जाता था.

नवाब अब्दुल्ला के मुताबिक, इस मेले में हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों की महिलाएं आती थीं. इस मेले का धर्म के आधार पर कोई अलग पहचान नहीं थी. सभी का मकसद खरीदारी करना, घूमना और मेले का आनंद लेना होता था. यही वजह है कि इस मेले को लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण माना जाता है. मेले में अलग-अलग जिलों से आने वाले व्यापारी अपने क्षेत्र के खास व्यंजन और सामान लेकर पहुंचते थे. परिवार के लोग खरीदारी के साथ खानपान का भी आनंद लेते थे. इस तरह यह मेला पूरे परिवार के लिए खास मौका बन जाता था.



अब डालीगंज से लखनऊ विश्वविद्यालय के पास लगता है मेला:

पहले यह मेला डालीगंज के पास गोमती नदी के किनारे लगता था. पुराने समय में सिटी स्टेशन की ओर जाने वाले रास्तों के आसपास मेले की रौनक रहती थी. अब इसका आयोजन गोमती नदी के किनारे लखनऊ विश्वविद्यालय के पास किया जाता है. लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल बताते हैं कि इस मेले का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा. पहले यहां मिट्टी की खुशबू और पारंपरिक सामान की अलग पहचान होती थी. हाथ से बनी चीजें ज्यादा देखने को मिलती थीं. अब मशीनों से तैयार सामान और आधुनिक दुकानों की संख्या बढ़ गई है. मेले में आधुनिक झूले और मनोरंजन के दूसरे साधन भी शामिल हो गए हैं. उनका कहना है कि समय के साथ मेले की पुरानी रंगत जरूर बदली है, लेकिन लोगों का लगाव आज भी बना हुआ है.



मेले में आधुनिक झूले आकर्षण का केंद्र:

इस बार मेले को बेहतर बनाने के लिए आयोजक निहाल ने कई व्यवस्थाएं की हैं. नगर निगम के सहयोग से आयोजित इस मेले में अलग अलग तरह के झूले लगाए गए हैं. खाने पीने के स्टॉल भी हैं. उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से व्यापारी यहां पहुंच रहे हैं और अपने क्षेत्र में तैयार सामान की बिक्री कर रहे हैं. राहुल गुप्ता सह आयोजक ने ईटीवा को बताया कि मेले में क्रॉकरी खास आकर्षण का केंद्र रहती है. चीनी मिट्टी और कांच से बने बर्तन, सजावटी सामान और घरेलू इस्तेमाल की चीजें खरीदने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं.

इसके अलावा, कालीन, हस्तशिल्प और कई तरह के पारंपरिक सामान भी यहां मिलते हैं. परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए झूले और खानपान की भी व्यवस्था रहती है. आयोजकों का कहना है कि मेले में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है. झूलों का कई बार निरीक्षण कराया जाता है. अग्निशमन यंत्र लगाए जाते हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाते हैं.



समय बदला, लेकिन मेले का इंतजार आज भी कायम:

कतकी का मेला अब पहले जैसा नहीं दिखता, दुकानों का तरीका, सामान बनाने के तरीके और मेले की जगह सब बदल गए हैं, पहले जहां हाथ से तैयार सामान की ज्यादा मांग रहती थी, वहीं अब मशीनों से बने सामान की दुकानें भी बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं. इसके बावजूद लोगों का इस मेले से जुड़ाव कम नहीं हुआ है.

नवाब अब्दुल मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं आज भी इस मेले का इंतजार करती हैं. उनके मुताबिक, मेले का स्वरूप बदलना स्वाभाविक है, लेकिन इसका महत्व आज भी बना हुआ है. कभी यह मेला महिलाओं की खरीदारी, आपसी मुलाकात और रिश्ते तय करने का खास ठिकाना हुआ करता था. आज यह आधुनिक झूलों, दुकानों और खानपान के साथ नए रूप में सामने है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की साझा भागीदारी इसकी पुरानी पहचान को अब भी जिंदा रखे हुए हैं.

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