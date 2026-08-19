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​बुद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग से चांदी का आवरण हटाने पर अड़े 1500 कांवड़िए, मोहान रोड पर लगाया जाम

कांवड़िया पौराणिक बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े चांदी के आवरण का हटाकर जलाभिषेक की मांग कर रहे थे.

लखनऊ में ​कांवड़ियों ने लगाया जाम.
लखनऊ में ​कांवड़ियों ने लगाया जाम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:56 PM IST

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लखनऊ : सावन के तीसरे बुधवार के अवसर पर लखनऊ में मोहान रोड पर उस वक्त हंगामा और जाम की स्थिति बन गई, जब बिठूर से गंगाजल लेकर लौटे करीब 1500 कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. कांवड़ियों की मांग थी कि पौराणिक बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का आवरण हटाया जाए और भक्तों को मूल शिवलिंग के दर्शन कराए जाएं. कांवड़ियों के प्रदर्शन के चलते मोहान रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.


​वैदेही सेना के अध्यक्ष अनमोल द्विवेदी ने बताया कि रविवार को करीब 1500 कांवड़ियों का जत्था बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से कानपुर के बिठूर स्थित गंगा तट से जल लेने के लिए रवाना हुआ था. बुधवार सुबह जब कांवड़िए गंगाजल लेकर लखनऊ लौटे तो वे आगरा एक्सप्रेस-वे के पास मोहान रोड पर एकत्र हो गए. कांवड़ियों का कहना था कि वे सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा करके पवित्र गंगाजल लाए हैं. इसलिए उन्हें मूल शिवलिंग पर ही जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए.



​कांवड़ियों के बड़े प्रदर्शन की खबर मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसीपी काकोरी शकील अहमद के नेतृत्व में पारा, दुबग्गा और काकोरी थाने की भारी पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची.


​इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने वैदेही सेना के पदाधिकारियों और कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें समझाया-बुझाया. स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेते हुए मोहान रोड पर प्रभावित यातायात को सुचारू कराया गया और शांतिपूर्ण जलाभिषेक की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है. वहीं ​सावन के तीसरे बुधवार के चलते बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी. मंदिर परिसर बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा था.

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कांवड़ियों का धरना प्रदर्शन
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