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ट्रैफिक पुलिस के लिए कितना वरदान है AC हेलमेट; जवानों के हेल्थ को लेकर खास प्लान, ये अड़चनें भी...

लखनऊ पुलिस ट्रैफिक का जिम्मा संभालने वाले जवानों को रेगुलर हेल्थचेकप के साथ देने जा रही खास किट, ये है योजना

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:18 PM IST

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लखनऊ: दोपहर की चिलचिलाती धूप में क्या इंसान क्या पशु-पक्षी सभी अपने आशियाने या पेड़ों की छांव में रहना पसंद करते हैं. उस समय भी आपको बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिखेंगे. लेकिन लगातार वीआईपी मूवमेंट, वाहनों की संख्या और प्रदूषण में इजाफा होने से जवानों का काम आसान नहीं रह गया है, खासकर गर्मी के दिनों में शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी ज्यादा थक जाते हैं. इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार और विभाग ने दो साल पहले ट्रायल के तौर पर एसी हेलमेट उपलब्ध कराए हैं. जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कहीं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो कहीं कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं.

सीएम योगी के हाथों शुभारंभ

साल 2024 में लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक कर्मचारियों को ट्रायल के तौर पर एसी हेलमेट दिए गए थे. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस कर्मचारियों को एसी वाले हेलमेट बांटे थे. इसके बाद यूपी पुलिस के ट्रैफिक कर्मचारी में उम्मीद जगी थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ये हेलमेट मिलेंगे और वह गर्मी में आसानी से कम कर सकेंगे. लेकिन आज भी यूपी पुलिस को पर्याप्त मात्रा में ये हेलमेट नहीं मिल पाए.

ट्रैफिक जवानों को लू से बचाएगा AC हेलमेट (Video Credit; ETV Bharat)

AC हेलमेट के फायदे

एसी हेलमेट की खूबियों के बारे में बात करें तो इसको हैदराबाद की एक कंपनी ने तैयार किया था. एक एसी हेलमेट की कीमत 15000 रुपये के आसपास थी. खास तरह से ट्रैफिक में तैनात जवानों के लिए डिजाइन किए गए हेलमेट में बैटरी को इनबिल्ड किया गया था. जिसको चार्ज करने के बाद ये हेलमेट 8 घंटे तक काम कर सकता था. ये एसी हेलमेट गर्मी में ठंडक देगा ही साथ में सर्दी के मौसम में हीटर के तौर पर भी काम करेगा. इसमें आंखों को सेफ्टी देने के लिए एक कवर लगा हुआ है. हेलमेट में सर के पास एक पंखा दिया गया है जिससे चेहरे पर ठंडी हवा लगती है. हेलमेट सर का तापमान 10 से 15 डिग्री कम कर देता है. अन्य खासियत की बात करें तो एसी हेलमेट का वजन सामान्य हेलमेट से कम होता है. लिहाजा इसे पहनना आसान होता है.

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ऐसे काम करता है एसी हेलमेट (Photo Credit; ETV Bharat)

एएसी हेलमेट के साइड इफेक्ट
कानपुर और लखनऊ में एसी हेलमेट के ट्रायल के दौरान इसकी कुछ खामियां भी सामने आई थी. ये ऐसी हेलमेट सिर्फ सर के आसपास तापमान को कम करने का काम करते थे. जबकी इस दौरान पूरी बॉडी का टेंपरेचर अलग रहता था. जिसके बाद ये अंदेशा जाहिर किया गया कि ये हेलमेट कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं करेगा. हेलमेट की उपयोगिता को समझने के लिए हमने केजीएमयू के डॉक्टर वैभव जायसवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि यह बात सही है कि सिर्फ सर के पास का तापमान कम होने से पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस के जवानों को राहत नहीं मिलेगी. यदि सर का तापमान कम होता है और बांकी बॉडी का तापमान बढ़ा रहता है तो इससे पुलिस कर्मचारियों को राहत नहीं मिलेगी.

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एसी हेलमेट के दुष्प्रभाव (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर और लखनऊ में ट्रायल
डीसीपी ट्रैफिक कानपुर रविंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल कर्मचारियों को एसी वाले हेलमेट उपलब्ध कराए गए थे. उनसे फीडबैक सकारात्मक मिला है. आने वाले दिनों में भी गर्मी से बचने के लिए कर्मचारियों को एसी हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे. वर्ष 2024 में कानपुर के सात चौराहों पर कर्मचारियों को एसी हेलमेट दिए गए थे इसके बाद राजधानी लखनऊ के दो चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों को ऐसी हेलमेट पहनाए गए थे. शासन से मिली जानकारी के अनुसार हेलमेट के लिए विभाग की ओर से फंड अलॉट नहीं किया गया है. कानपुर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने सीएसआर फंड की मदद से यह हेलमेट उपलब्ध कराए गए थे.

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एसी हेलमेट के फायदे (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी ने भी सराहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ-कानपुर पुलिस की सराहना भी की थी.‌ कानपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 130 एक हेलमेट उपलब्ध हैं हालांकि अभी कानपुर पुलिस ने इस साल एसी हेलमेट कर्मचारियों को देने की शुरुआत नहीं की है. ऐसा ही हाल राजधानी लखनऊ का है. कयास लगाए जा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ पुलिस के पास भी ऐसी हेलमेट है जिन्हें आने वाले दिनों में कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि लखनऊ किमिश्नरेट के अधिकारियों का दावा है कि वो कर्मचारियों को आधुनिक किट, बेहत संसाधन व हेल्थ चेकप उपलब्ध कराएगी.

2026 में अब तक जवानों को उपलब्ध नहीं

ईटीवी भारत की टीम ने जब ग्राउंड में जाकर इसकी पड़ताल की तो राजधानी लखनऊ के व्यस्त चौराहों पर पुलिस कर्मचारी बिना एसी हेलमेट के सड़कों पर काम करते नजर आए. विभाग के कई आलाधिकारियों ने सड़कों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस के जवानों को एसी हेलमेट देने की बात कही, लेकिन अभी तक जवानों को एक भी हेलमेट नहीं मिल पाए. जब कई पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया. हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अपना दर्द बयां किया.

सड़कों पर काम कर रहे यातायात पुलिस के जवानों ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां को निभा रहे हैं. लेकिन तेज धूप में काम करना कठिन होता है. अधिक गर्मी के समय में कई बार सेहत भी खराब होती है. अगर हमें बेहतर संसाधन मिले और हमारी सेहत का ख्याल रखा जाए तो हमें काम करने में और आसानी होगी.

1500 जवानों के जिम्मे ट्रैफिक व्यवस्था
राजधानी के लिए ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां की सड़कों पर गाड़ियों का अत्यधिक दबाव रहता है. लखनऊ में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. जो एक आईपीएस अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक के अंडर में काम करते हैं. पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ में एक आईपीएस अधिकारी डीसीपी के तौर पर तैनात है, जिसके अंडर में एक एएसपी रैंक अधिकारी एडीसीपी ट्रैफिक पद की जिम्मेदारी निभा रहा है. इसके अलावे सात डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी एसीपी ट्रैफिक के तौर पर काम कर रहे हैं. वहीं दर्जनों इंस्पेक्टर, सैकड़ों की संख्या में ट्रैफिक दरोगा और सिपाही तैनात हैं.

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लू के लक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)

कड़ी धूप में काम करना है कितना जानलेवा

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है चिलचिलाती धूम में खड़े होकर लगातार काम करना. इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जायसवाल ने बताया कि, जब भी टेंपरेचर 40 डिग्री से अधिक होता है तो धूप में लगातार खड़े रहना घातक हो सकता है. ऐसे करने से डिहाईड्रेशन सहित शरीर में कई तरह की प्रक्रिया होती हैं. एक साथ शरीर में पानी की कमी, ‌बॉडी का टेंपरेचर बढ़ाना, बॉडी हाइड्रेशन होने से हीट स्ट्रोक होता है.

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हीट स्ट्रोक से बचाव (Photo Credit; ETV Bharat)

हीट स्ट्रोक से ऐसे बचें

हीट स्ट्रोक होने पर अगर समय रहते इलाज ना मिले तो स्थिति गंभीर हो जाती है. ऐसे में जो लोग लगातार धूप में खड़े होकर काम करते हैं उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए. उन्हें नियमित पानी और ओआरएस का सेवन करते रहना चाहिए. कोशिश यह करनी चाहिए कि वह ऐसे स्थान पर खड़े हो जहां उन्हें छाया मिल सके. इस बीच अगर काम करने के दौरान चक्कर या अत्यधिक कमजोरी की शिकायत होती है तो उन्हें तत्काल डॉक्टर से राय लेनी चाहिए.

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लू से बचाव (Photo Credit; ETV Bharat)

स्पेशल किट भी एक विकल्प
सड़कों पर काम करने वाले लखनऊ पुलिस कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं. इसके बारे में जब जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार से सवाल किए तो उनका जवाब था कि गर्मी के मौसम में होने वाली परेशानियों को देखते हुए हम लोग उन्हें एक बेहतर सुविधाजनक किट देने का प्लान कर रहे हैं. जिसके लिए कई आईटी कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है. इस किट में उन्हें धूप से बचने के उपकरण सहित पानी की बोतल, ओआरएस जैसी सुविधा सामान्य तौर से मिलेगी. साथ ही इस किट को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इस दिशा पर भी विचार चल रहा है. हम सिर्फ पुलिस कर्मचारियों को गर्मी से बचने के प्रयासों पर ही नहीं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए आधुनिक गैजेट और सुविधा देने का भी प्रयास कर रहे हैं.

पुलिसकर्मियों के होंगे रेगुलर हेल्थ चेकअप
बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ पुलिस अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित है क्योंकि हमारे कर्मचारी लंबे समय तक धूप में खड़े रहते हैं. सड़कों पर खड़े रहने की वजह से वो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का शिकार होते हैं, ऐसे में उनकी नियमित जांच के लिए भी कई अस्पतालों के साथ कोआर्डिनेशन किया जा रहा है. भविष्य में हम अपने कर्मचारियों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं.

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