राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यूपी के दौरे पर आएंगीं, लखनऊ और कानपुर में रूट डायवर्जन, जानिए शेड्यूल

लखनऊ में दो आयोजनों में भाग लेंगी, भारी वाहनों के कई रूटों में किया गया बदलाव.

lucknow kanpur traffic diversion visit president draupadi murmu 27th to 28th november 2025.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के दौरे पर. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 11:06 AM IST

लखनऊ/कानपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यूपी के दौरे पर आ रही हैं. वह लखनऊ में भारत स्काउट एवं गाइड की डायमंड जुबली जंबूरी व ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेंगी. राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते लखनऊ और कानपुर में आज शाम से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. लखनऊ में यह डायवर्जन शाम छह बजे से शुरू होकर 28 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों के रूट बदले रहेंगे.


भारी वाहनों का बदला गया रूट

  • महोबा की तरफ से हमीरपुर, कानपुर कबरई से बांदा, चौडगरा एवं खन्ना बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से होते हुए कानपुर जाएंगे.
  • राठ सरीला क्षेत्र से कानपुर उरई-जालौन मार्ग होते हुए कानपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे.
  • थाना मौदहा से आने वाले बड़े वाहन फतेहपुर की तरफ थाना सुमेरपुर से दाहिने, जसपुरा होते हुए चिल्लाघाट से फतेहपुर की तरफ डायवर्ट किए जाएंगे.


    यातायात नियंत्रण एवं सहायता केंद्र से लें मदद: जनपद के सभी प्रमुख स्थानों और बैरियरों पर स्थानीय थाना पुलिस और यातायात पुलिस तैनात रहेगी. किसी भी यातायात संबंधी समस्या पर मोबाइल नंबर 9473987561, ​8532830132, ​9454403545 व ​9911599180 पर ट्रैफिक पुलिस से मदद ले सकते हैं. ​आपातकालीन स्थिति में यूपी-112 पर भी संपर्क किया जा सकता है.


    कानपुर में ये डायवर्जन लागू किया गया
  • यह डायवर्जन आज रात से शुरू होकर 28 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा.
  • बांदा हमीरपुर और महोबा की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिन्हें लखनऊ होकर अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया,महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर जाने वाले वाहन घाटमपुर चौराहा से दाएं मुड़कर चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज,बछरावां, हैदरगढ़, पूर्वांचल, एक्सप्रेस पर होते हुए जा सकेंगे.
  • इटावा, औरैया, झांसी और कानपुर देहात की ओर से आने वाले वाहन रामादेवी से महाराजपुर होकर गंतव्य को जा सकेंगे.
  • हल्के वाहनों के आवागमन पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आम जनता से अनुरोध है कि वे यात्रा करने से पहले मार्ग की जानकारी अवश्य कर लें. डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि आपातकालीन सेवा एंबुलेंस आदि वाहनों को डायवर्जन से छूट रहेगी.

LUCKNOW TODAY TRAFFIC DIVERSION
KANPUR TODAY TRAFFIC DIVERSION
लखनऊ रूट डायवर्जन
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW KANPUR TRAFFIC DIVERSION

