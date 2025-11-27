ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यूपी के दौरे पर आएंगीं, लखनऊ और कानपुर में रूट डायवर्जन, जानिए शेड्यूल

लखनऊ/कानपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यूपी के दौरे पर आ रही हैं. वह लखनऊ में भारत स्काउट एवं गाइड की डायमंड जुबली जंबूरी व ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेंगी. राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते लखनऊ और कानपुर में आज शाम से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. लखनऊ में यह डायवर्जन शाम छह बजे से शुरू होकर 28 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों के रूट बदले रहेंगे.

भारी वाहनों का बदला गया रूट

