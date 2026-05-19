लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जून के दूसरे सप्ताह में होगा चालू, 3 घंटे की यात्रा 45 मिनट में होगी पूरी
Intro:लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जून के दूसरे सप्ताह में खुलेगा: यात्री समय 45 मिनट में सिमटेगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 3:13 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (अवध एक्सप्रेसवे या NE-6) अब जून के दूसरे सप्ताह में आम जनता के लिए खुलने वाला है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अंतिम चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं और जून मध्य से यातायात शुरू हो जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की यात्रा, जो पहले 1.5 से 3 घंटे में पूरी होती थी, अब मात्र 35-45 मिनट में पूरी हो सकेगी.
NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर नकुल कुमार ने बताया कि फिलहाल जून के दूसरे सप्ताह से पहले इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की संभावना है. 24 मई की तारीख पर उद्घाटन नहीं होगा. लगभग 63 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन एक्सप्रेसवे (8 लेन तक विस्तार योग्य) ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है. इसकी कुल लागत करीब 4,700 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक्सप्रेसवे लखनऊ रिंग रोड से शुरू होकर कानपुर तक सीधा कनेक्शन प्रदान करेगा और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा.
इसमें एलिवेटेड सेक्शन, आधुनिक टोल प्लाजा, स्मार्ट सिग्नलिंग, CCTV निगरानी, इमरजेंसी लेन और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं शामिल हैं. अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है. NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया, सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं. कुछ जगहों पर फिनिशिंग, लाइटिंग और टोल प्लाजा का अंतिम कार्य चल रहा है.जून के दूसरे सप्ताह में इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किए जाने की संभावना है. पहले अप्रैल-मई 2026 में उद्घाटन की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी कार्यों और स्वीकृतियों के कारण तारीख आगे बढ़ी. अब यह पूरी तरह तैयार है.
एक्सप्रेसवे से रोजाना हजारों वाहन चालकों, व्यवसायियों, छात्रों और आम नागरिकों को लाभ होगा. कानपुर के उद्योगपतियों का कहना है कि माल परिवहन तेज होगा, जिससे लागत बचत होगी और व्यापार बढ़ेगा. लखनऊ और कानपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से रीयलएस्टेट, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. विशेषज्ञों का अनुमान है कि दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियां कई गुना बढ़ जाएंगी.
टोल दरें भी तय कर ली गई हैं.हल्के निजी वाहनों के लिए एक तरफ का टोल लगभग ₹275 और राउंड ट्रिप ₹415 रखा गया है. भारी वाहनों के लिए अलग दरें होंगी. वार्षिक पास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.
सुरक्षा और सुविधाएं: एक्सप्रेसवे पर 24x7 पैट्रोलिंग, मेडिकल हेल्प डेस्क, ब्रेकडाउन सहायता और रेस्ट एरिया बनाए गए हैं.पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए गए हैं और वन्यजीव क्रॉसिंग पॉइंट्स का भी ध्यान रखा गया है.लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की एक्सप्रेसवे विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
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