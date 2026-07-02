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63 किलोमीटर लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे 13 जुलाई को खुलेगा, देना होगा भारी भरकम टोल

एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से करेंगे.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे से दोनों शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे से दोनों शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 4:02 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब 45 मिनटों का हो जाएगा. 13 जुलाई से लखनऊ-कानपुर 6 लेन एक्सप्रेस-वे जनता के लिए खुल जाएगा. करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से करेंगे. कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. एनएचएआई ने 13 जुलाई की तारीख की पुष्टि कर दी है.

इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में लगभग कुछ रिपोर्ट में इसकी लागत 4700 करोड़ रुपये भी बताई गई है. एक्सप्रेस-वे 6 लेन का है और पूरी तरह सिग्नल-फ्री बनाया गया है. इस पर 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. अमौसी से बनी के बीच दो एलिवेटेड सेक्शन, 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं.

35 मिनट में पूरा होगा सफर : एनएचएआई के मुताबिक, अभी लखनऊ से कानपुर जाने में NH-27 से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं. नया एक्सप्रेस-वे खुलने के बाद यह दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी. एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है. एनएचएआई ने टोल दरें भी फाइनल कर दी हैं.

टोल दरें तय : कार, जीप और SUV के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपये होगा. अगर 24 घंटे में वापसी करते हैं तो 415 रुपये देने होंगे. हल्के कमर्शियल वाहन का टोल एक तरफ 445 रुपये और वापसी पर 670 रुपये है. बस और ट्रक के लिए 935 रुपये एक तरफ और 1405 रुपये वापसी का टोल लगेगा. भारी वाहनों के लिए यह दर 1020 रुपये और 1530 रुपये तय की गई है.

पुराने हाईवे से 186% ज्यादा टोल : रोजाना सफर करने वालों के लिए सालाना पास की सुविधा भी मिलेगी.3,075 रुपये के पास से एक साल में 200 बार टोल से गुजर सकेंगे. दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इस एक्सप्रेस-वे पर चलने की अनुमति नहीं होगी. टोल पुराने हाईवे के मुकाबले 186% ज्यादा है. NH-27 पर कार का टोल सिर्फ 95 रुपये है. लोकार्पण कार्यक्रम कानपुर रोड पर होगा. इसी दिन इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास किया जाएगा.

कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा फायदा : यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ के अमौसी से शुरू होकर उन्नाव के शुक्लागंज होते हुए कानपुर के आजाद चौक तक जाएगा. कानपुर रिंग रोड भी इसी से जुड़ेगी, जिससे लोगों को शहर के ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा.

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