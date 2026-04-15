लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे तैयार; मिनटों में पूरी होगी घंटों की दूरी, इस डेट को PM मोदी कर सकते हैं लोकार्पण
NHAI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका लोकार्पण करने का समय मांगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 5:41 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ और औद्योगिक शहर कानपुर के बीच यातायात को क्रांति लाने वाला बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है. NHAI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका लोकार्पण करने का समय मांगा है. 28 अप्रैल या अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं. उद्घाटन के तुरंत बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ-कानपुर के बीच की दूरी 35 से 45 मिनट में तय हो जाएगी.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. लखनऊ में उनके प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से NHAI ने समय मांगा है. संभव है कि 28 अप्रैल का समय मिल जाएगा. इसके बाद यह एक्सप्रेस में खुल जाएगा.
दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि एक्सप्रेसवे सिर्फ यातायात नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बनेगा. लखनऊ और कानपुर दोनों ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं. एक प्रशासनिक राजधानी, दूसरा औद्योगिक हब है. रोजाना आवागमन करने वाले लोगों, व्यापारियों, उद्योगों और विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा. माल ढुलाई आसान होगी, समय और ईंधन की बचत होगी. UP में पहले से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, इस प्रोजेक्ट से नेटवर्क और मजबूत होगा.
एक्सप्रेसवे की लागत: बता दें कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की नींव दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग के दर्जे के साथ रखी गई थी. लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है. उम्मीद है कि यह जून 2025 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के पिपरसंड से शुरू होकर नवाबगंज, बंथरा, बनी, दतौली कांठा, तौरा, नीरना, अमरसस और रावल होते हुए कानपुर के उन्नाव में आजाद चौक पर समाप्त होगा. इसका 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, जबकि 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड रूट पर बनाया गया है. इसमें 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 6 फ्लाईओवर, 38 अंडरपास और 4 इंटरचेंज शामिल हैं. यह लखनऊ रिंग रोड और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
कार और भारी वाहन ही चल सकेंगेः लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तेज़ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुरक्षा कारणों से बाइक, ऑटो और छोटे लोडर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. NHAI द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवे, जैसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पर भी इसी तरह के प्रतिबंध हैं. हल्के वाहनों की धीमी गति ट्रैफिक फ्लो को बाधित कर सकती है, जिससे एक्सप्रेसवे का उद्देश्य प्रभावित होगा. इसीलिए केवल कारों और भारी वाहनों को अनुमति दी गई है.
यूपी में पिछले 5 साल में बने प्रमुख एक्सप्रेसवे
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (2021): 96 किमी लंबा, 6-14 लेन का भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे. अप्रैल 2021 में उद्घाटन. दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 45-60 मिनट में. NCR की ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत, आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं.लागत लगभग 7,855 करोड़ रुपये.
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (2021): 340-341 किमी, 6 लेन जो कि 8 लेन तक विस्तार योग्य है. नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन. लखनऊ से गाजीपुर तक है. पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी और दिल्ली से जोड़ा. इमरजेंसी एयरस्ट्रिप, औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा. भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है.
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (2022): 296 किमी लंबा, मात्र 28 महीने में पूरा हुआ है. जुलाई 2022 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया था. इटावा से चित्रकूट तक है. बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ा, रोजगार और कृषि-आधारित उद्योगों को गति है. UP का सबसे तेज बने एक्सप्रेसवे में शामिल है.
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (2025): 91.35 किमी, 4 लेन का है. जून 2025 में CM योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया था. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ता है. पूर्वी UP की कनेक्टिविटी मजबूत, लागत करीब 7,283 करोड़ रुपये. अयोध्या-गोरखपुर क्षेत्र में पर्यटन बढ़ावा मिला है.
- गंगा एक्सप्रेसवे (2026): 594 किमी, UP का सबसे लंबा. मेरठ से प्रयागराज तक, 12 जिलों को जोड़ता है. जून 2026 में उद्घाटन संभव है. 6 लेन 8 तक विस्तार योग्य है. 36,000 करोड़ से अधिक लागत है. पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी क्रांति, मेरठ-प्रयागराज का सफर 12 घंटे से घटकर 6-7 घंटे है.
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