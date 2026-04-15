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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे तैयार; मिनटों में पूरी होगी घंटों की दूरी, इस डेट को PM मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का जल्द लोकार्पण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ और औद्योगिक शहर कानपुर के बीच यातायात को क्रांति लाने वाला बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है. NHAI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका लोकार्पण करने का समय मांगा है. 28 अप्रैल या अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं. उद्घाटन के तुरंत बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ-कानपुर के बीच की दूरी 35 से 45 मिनट में तय हो जाएगी. जानिए एक्सप्रेसवे के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. लखनऊ में उनके प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से NHAI ने समय मांगा है. संभव है कि 28 अप्रैल का समय मिल जाएगा. इसके बाद यह एक्सप्रेस में खुल जाएगा. दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि एक्सप्रेसवे सिर्फ यातायात नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बनेगा. लखनऊ और कानपुर दोनों ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं. एक प्रशासनिक राजधानी, दूसरा औद्योगिक हब है. रोजाना आवागमन करने वाले लोगों, व्यापारियों, उद्योगों और विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा. माल ढुलाई आसान होगी, समय और ईंधन की बचत होगी. UP में पहले से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, इस प्रोजेक्ट से नेटवर्क और मजबूत होगा.