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लखनऊ के कमता चौराहे पर पुलिस और वकीलों में झड़प: अयोध्या हाईवे जाम, वकीलों ने लगाया टॉर्चर का आरोप

लखनऊ के कमता स्थित अवध बस अड्डे के पास अर्टिगा कार सीज करने को लेकर पुलिस और वकीलों में विवाद हो गया.

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वकीलों के प्रदर्शन से एंबुलेंस और मुसाफिर रहे परेशान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:45 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के कमता स्थित अवध बस अड्डे के बाहर गुरुवार शाम पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिला. साथी वकील की पुलिस चौकी में कथित पिटाई और थर्ड डिग्री टॉर्चर के विरोध में दर्जनों वकील सड़कों पर उतर आए. यूथ बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने अयोध्या-लखनऊ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. वकीलों की जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण व्यस्त हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया.

कार सीज करने से शुरू हुआ विवाद: विभूतिखंड पुलिस ने वकीलों के आरोपों को खारिज करते हुए घटना की पूरी वजह साफ की है. प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था. कमता चौराहे पर यातायात बाधित कर रही एक अर्टिगा कार के दस्तावेज न मिलने पर उसे सीज कर दिया गया था. कार सीज होने के बाद कुछ लोग चौकी पहुंचे और दबाव बनाने लगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले आई और शांतिभंग में कार्रवाई की.

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अर्टिगा कार सीज करने पर भड़के वकील: अवध बस अड्डे के सामने सड़क पर बैठे, कई किलोमीटर लगा जाम (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का दावा: यूथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु पाठक के नेतृत्व में वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाया. बार अध्यक्ष का दावा है कि उनके साथी वकील अपनी निजी कार के पास चाय पी रहे थे, तभी पुलिस उन्हें जबरन हिरासत में ले गई. वकीलों ने आरोप लगाया कि थाने में सिपाही ने मारपीट की और पैरवी करने पहुँचे अन्य वकीलों के साथ भी अभद्रता की गई. वकीलों का कहना है कि कार पूरी तरह निजी थी और कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो रहा था.

घंटों बाधित रहा अयोध्या हाईवे: वकीलों के सड़क पर बैठ जाने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम यात्रियों और एंबुलेंस को भारी परेशानी उठानी पड़ी. पुलिस अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद वकीलों को समझा-बुझाकर सड़क से हटाया और यातायात सुचारू कराया. एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि फिलहाल जाम खुलवा दिया गया है और यातायात पूरी तरह सामान्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे.

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