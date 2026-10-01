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लखनऊ के कमता चौराहे पर पुलिस और वकीलों में झड़प: अयोध्या हाईवे जाम, वकीलों ने लगाया टॉर्चर का आरोप

वकीलों के प्रदर्शन से एंबुलेंस और मुसाफिर रहे परेशान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के कमता स्थित अवध बस अड्डे के बाहर गुरुवार शाम पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिला. साथी वकील की पुलिस चौकी में कथित पिटाई और थर्ड डिग्री टॉर्चर के विरोध में दर्जनों वकील सड़कों पर उतर आए. यूथ बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने अयोध्या-लखनऊ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. वकीलों की जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण व्यस्त हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया.

कार सीज करने से शुरू हुआ विवाद: विभूतिखंड पुलिस ने वकीलों के आरोपों को खारिज करते हुए घटना की पूरी वजह साफ की है. प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था. कमता चौराहे पर यातायात बाधित कर रही एक अर्टिगा कार के दस्तावेज न मिलने पर उसे सीज कर दिया गया था. कार सीज होने के बाद कुछ लोग चौकी पहुंचे और दबाव बनाने लगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले आई और शांतिभंग में कार्रवाई की. अर्टिगा कार सीज करने पर भड़के वकील: अवध बस अड्डे के सामने सड़क पर बैठे, कई किलोमीटर लगा जाम (Photo Credit: ETV Bharat)