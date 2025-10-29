ETV Bharat / state

लखनऊ पेशाब कांड; सुहेलदेव आर्मी ने घेरा काकोरी थाना, जमकर नारेबाजी, कहा- आरोपी को जल्द जेल भेजे पुलिस

लखनऊ : पेशाब कांड में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सुहेलदेव आर्मी ने बुधवार को काकोरी थाने का घेराव किया. पुलिस और आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे. पदाधिकारियों ने पीड़ित बुजुर्ग से मिलकर उनका हाल जाना. आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ता काकोरी थाने के गेट पर जुटे. इसके बाद नारेबाजी करनी शुरू कर दी. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना ने पूरे सूबे को शर्मसार कर दिया है. पुलिस ने अभी तक आरोपी स्वामीकांत पर ठोस कार्रवाई नहीं की है.

'पुलिस मामले में नरमी न दिखाएं' : योगेश पासी का कहना है कि मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर स्वामीकांत को गिरफ्तार कर लिया था. जेल भेजे जाने से पहले ही आरोपी ने तबीयत खराब होने का नाटक कर दिया. पुलिस आरोपी का इलाज करा रही है. हम चाहते हैं कि अस्पताल से सीधे आरोपी को जेल भेजा जाए. पुलिस बिना वजह मामले में नरमी न दिखाए.

सुहेलदेव आर्मी ने लखनऊ में किया प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

आंदोलन की चेतावनी : प्रदर्शन की वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है. लिहाजा पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है. पुलिस अगर जल्द ही आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित बुजुर्ग से भी मुलाकात की.

मामले में इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई. उसका इलाज चल रहा है. ठीक होने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी.