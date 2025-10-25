'पम्मू अच्छे इंसान, वह ऐसा नहीं कर सकते'; लखनऊ पेशाब कांड में पीड़ित की बहू का पलटवार, कहा- साजिशन फंसाया
बोली- ससुर-जेठ ने मेरा उत्पीड़न किया, मुझे आग में ढकेला, वह मुझे गालियां देते हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 7:55 PM IST
लखनऊ : काकोरी पेशाब कांड में नया मोड़ आ गया है. पीड़ित बुजुर्ग की बहू ने ससुर समेत परिवार के अन्य लोगों पर ही कई आरोप मढ़ दिए हैं. बहू का दावा है कि मामले में स्वामीकांत उर्फ पम्मू को साजिशन फंसाया गया. नौटंकी बंद होने के कारण यह पूरा खेल किया गया. वह अच्छे इंसान हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते. ससुर-जेठ ने उसका ही उत्पीड़न किया. अभी तक न्याय नहीं मिला.
पेशाब कांड के पीड़ित बुजुर्ग के सबसे छोटे बेटे की बहू पुष्पा रावत ने ईटीवी भारत से बातचीत की. कहा कि आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई FIR झूठी है. पुष्पा रावत ने दावा किया कि नौटंकी बंद कराने पर उन्हें फंसाया गया. वह किसी को भगा सकते हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते हैं.
'विवाद की जड़ मंदिर परिसर में चलने वाली नौटंकी' : पुष्पा रावत के अनुसार पूरे विवाद की जड़ शीतला माता मंदिर परिसर में चलने वाली 'नौटंकी' है. स्वामीकांत गुप्ता और मंदिर समिति से जुड़े अन्य लोगों ने मिलकर फूहड़ नौटंकी को बंद करवा दिया था. इससे कुछ असामाजिक तत्व नाराज हो गए थे. वे बदला लेने की सोच रहे थे.
'जेठ समेत अन्य ने मुझे आग में धक्का दिया' : पुष्पा ने आगे कहा कि स्वामीकांत पर लगे आरोप निराधार हैं. पुष्पा ने अपने घर की स्थिति और पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. कहा कि 'मुझे न्याय नहीं मिला. जून में जेठ और घर के अन्य सदस्यों ने मुझे मारा-पीटा और आग में धक्का दे दिया. इससे मेरा हाथ जल गया. शरीर पर कई चोटें आईं. शिकायत करने पर चौकी भी गईं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. ससुर और जेठ अब भी मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं. गालियां भी देते हैं'.
पुष्पा ने आगे कहा कि मेरे साथ हुए उत्पीड़न में केवल मुकदमा लिखा गया. बंबा लाला (स्थान का नाम) का कांड किसी ने नहीं देखा. मेरी गारंटी है कि यह मामला झूठा है. स्वामीकांत गलती करने पर टोकते हैं, वह फालतू नहीं बोलते.
'तीन साल से हो रहा मेरा उत्पीड़न' : महिला ने आगे कहा कि तीन साल से मेरे ससुर समेत परिवार के अन्य लोग मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं. अब वे इस मामले में न्याय मांग रहे हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं?. हमको तो न्याय नहीं मिला. जेठ कह रहे थे कि दीपावली के बाद मुझे मार डालेंगे. जब वह (ससुर) उल्टा मुझे फंसा देते हैं तो बंबा लाला कांड में किसी को फंसाया जा रहा है. जब हमारे साथ उल्टा होता है तो उनके साथ क्यों नहीं उल्टा हो सकता है.
'ससुर केवल एक बेटे-बहू का नाम लेते हैं' : पुष्पा ने कहा कि मोहल्ले वाले अब बहुत आवाज उठा रहे हैं, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था तब उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई?. हम गरीब थे, इसलिए. इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है. बस नौटंकी की भड़ास निकाली गई. ससुर मीडिया से बात करते हैं तो खुद का एक बहू और एक लड़का ही बताते हैं. हमारा नाम नहीं लेते हैं, पति का भी नाम लेते हैं. आग वाली घटना में पुलिस ससुर को पकड़ कर ले गई थी, लेकिन चौकी में उन्होंने बेहोशी का नाटक कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.
अब सोमवार को हुई घटना के बारे में जानिए : पूरा मामला काकोरी थाना क्षेत्र के एक मंदिर से जुड़ा है. बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि सोमवार की शाम 7 बजे वह मंदिर परिसर से होकर जा रहे थे. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. इससे वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए. इस दौरान उसके हाथ से पानी गिर गया था. इससे उन्हें अपमानित किया गया. मामला सुर्खियों में आना पर आरोपी स्वामीकांत पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
