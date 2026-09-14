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काकोरी में डॉ. आंबेडकर पर भड़काऊ टिप्पणी करने पर FIR दर्ज, आरोपी की तलाश में साइबर सेल

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक युवक को बाबा साहेब के विचारों से जुड़ा वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ गया. वीडियो पर एक अज्ञात यूजर ने बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा में कमेंट कर दिया. सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने के इस गंभीर मामले में काकोरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी सोशल मीडिया हैंडल की डिजिटल कुंडली खंगालने और संचालक की गिरफ्तारी के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ले रही है.

काकोरी के उमेश ने पुलिस को सौंपे डिजिटल सबूत: काकोरी क्षेत्र के नरौना गांव निवासी उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था. आरोप है कि इस वीडियो पर 'विद्युत_307' नाम के सोशल मीडिया हैंडल से बेहद अश्लील टिप्पणी की गई. शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह के कमेंट से बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों में भारी रोष फैलने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है. उमेश ने अपनी शिकायत के साथ विवादित टिप्पणी का स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मूल पोस्ट का यूआरएल और आरोपी अकाउंट का प्रोफाइल लिंक भी पुलिस को सौंपा है.

सबूत मिटाने से पहले आरोपी को ट्रेस करने की मांग: शिकायत में मांग की गई है कि आरोपी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस और लॉगिन डिटेल तत्काल साइबर सेल के जरिए सुरक्षित कराए जाएं. ऐसा इसलिए ताकि वह सबूत मिटाने के लिए कमेंट या अपना अकाउंट डिलीट न कर सके. प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर के निर्देश पर काकोरी पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा.