लखनऊ: काकोरी में बीजेपी विधायक जया देवी का आरोप, मंदिर जीर्णोद्धार में नहीं करने दी गई पूजा-आरती
काकोरी में बीजेपी विधायक जया देवी कौशल ने आरोप लगाया है कि उन्हें आमंत्रित करने के बावजूद पूजा और आरती नहीं करने दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 7:45 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह के दौरान भाजपा विधायक के साथ कथित भेदभाव का मामला सामने आया है. विधायक ने आरोप लगाया है कि उन्हें आमंत्रित करने के बावजूद पूजा और आरती नहीं करने दी गई. काकोरी क्षेत्र में विधायक जया देवी कौशल के प्रयासों से एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था.
बेटे विकास किशोर ने कहा- ये कैसी आजादी : जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद मंदिर में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था. वहीं विधायक के बेटे विकास किशोर ने उनके साथ हुए व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर के पंडित ने जन प्रतिनिधि के साथ भेदभाव किया ये बेहद चिंताजनक विषय है. यह कैसी आजादी है.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | BJP MLA Jai Devi Kaushal alleged caste-based discrimination during a temple renovation ceremony in Kakori. (19.08)— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 20, 2026
BJP MLA Jai Devi Kaushal said, "I had a scheduled program and the time was fixed, but when I arrived there yesterday morning, I… pic.twitter.com/aBWFBW3Evv
कार्यक्रम में खड़े रहने के बावजूद नहीं करने दी गई पूजा: इस कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे. समारोह के बाद विधायक जय देवी कौशल ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह मेरा कार्यक्रम था और मैंने इसके लिए समय दिया था तथा तय हुआ था कि सुबह हम यहां पूजन करेंगे. लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां सारी व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी.
विधायक ने जताई नाराजगी, लगाए गंभीर आरोप: विधायक के अनुसार, उनके साथ मंडल अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी थे, लेकिन उन्हें पूजा करने का अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मुझसे पूजा नहीं करवाई गई और आरती भी नहीं करने दी गई. जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही सभी लोग मौजूद थे. एक पंडित ने पांच ईंटें रखकर सारा धार्मिक कार्य संपन्न कर दिया, मैं वहां खड़ी रही लेकिन मुझे कुछ नहीं करने दिया गया.
मामले की जांच की उठने लगी मांग: जया देवी कौशल ने अपने साथ हुए भेदभाव से जोड़ते हुए कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार में उनकी भूमिका रही, बावजूद इसके उन्हें धार्मिक अनुष्ठान से दूर रखा गया. इस आरोप के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. भाजपा के स्थानीय नेताओं ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. फिलहाल प्रशासन और पार्टी संगठन की ओर से इस प्रकरण की जांच की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो.
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