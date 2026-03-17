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हैरी पॉटर फिल्म वाला भांप का इंजन, UP के इस स्टेशन पर क्यों लाया गया?, जानिए वजह

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित शताब्दी वर्ष (1926-2026) के उपलक्ष्य में स्टेशन परिसर में एक ‘हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस’ इंजन का मॉडल लगाया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि ‘हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस’ हैरी पॉटर श्रृंखला की एक प्रतिष्ठित स्टीम ट्रेन है, जो हर साल एक सितंबर को सुबह 11 बजे लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नौ से छात्रों को हॉग्समीड स्टेशन (हॉगवर्ट्स स्कूल) तक ले जाती है.











क्या है इंजन की खासियत