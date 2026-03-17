हैरी पॉटर फिल्म वाला भांप का इंजन, UP के इस स्टेशन पर क्यों लाया गया?, जानिए वजह
रेलवे की ओर से लगाया गया मॉडल, 1937 में हुआ था इंजन का निर्माण.
लखनऊ जंक्शन पर देखिए हैरी पॉटर फिल्म वाला भांप का इंजन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:43 AM IST
लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित शताब्दी वर्ष (1926-2026) के उपलक्ष्य में स्टेशन परिसर में एक ‘हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस’ इंजन का मॉडल लगाया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि ‘हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस’ हैरी पॉटर श्रृंखला की एक प्रतिष्ठित स्टीम ट्रेन है, जो हर साल एक सितंबर को सुबह 11 बजे लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नौ से छात्रों को हॉग्समीड स्टेशन (हॉगवर्ट्स स्कूल) तक ले जाती है.
क्या है इंजन की खासियत
- यह वास्तविक में ओल्टन हॉल 5972 एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भाप इंजन है.
- वर्ष 1937 में इसका निर्माण स्विनडन वर्क्स में ग्रेट वेस्टर्न रेलवे के लिए किया गया था.
- यह इंजन अब लंदन स्थित वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो टूर - द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर में प्रदर्शित किया जाता है.
लखनऊ के कुलियों ने उठाई ये मांग
देशभर के रेलवे स्टेशनों पर पीढ़ियों से यात्रियों की सेवा करते आ रहे कुलियों के सामने आज आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय कुली मोर्चा के संयोजक राम सुरेश यादव के नेतृत्व में देशभर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से एक व्यापक और भावनात्मक अभियान चलाया गया. अभियान के तहत भारत के हजारों कुलियों ने सामूहिक रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर अपने परिवारों की आजीविका और भविष्य को बचाने की गुहार लगाई.
कुलियों ने अपने पत्र में कहा है कि वर्षों से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सेवा करते हुए उन्होंने अनगिनत यात्राओं के यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज वही कुली अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं. रेलवे में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण, ठेका व्यवस्था और नई तकनीकों के विस्तार के कारण उनकी पारंपरिक रोज़ी-रोटी पर गहरा संकट पैदा हो गया है.
कुलियों ने प्रधानमंत्री को यह भी स्मरण कराया कि रेल मंत्रालय ने 19 जून 2025 को देशभर के कुलियों की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराने का आदेश जारी किया गया था. उस समय कुली वर्ग को उम्मीद थी कि वर्ष 2008 की तरह उनके समायोजन और पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज तक उस सर्वे की प्रगति और उस पर की गई कार्रवाई की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे कुली परिवारों में गहरी निराशा और चिंता व्याप्त है.
राष्ट्रीय कुली मोर्चा के संयोजक राम सुरेश यादव ने कहा कि कुली वर्ग कोई विशेष सुविधा नहीं चाहता, बल्कि केवल सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज देशभर के लाखों कुली परिवार अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी आशा अब केवल प्रधानमंत्री के न्यायपूर्ण हस्तक्षेप पर टिकी हुई है.
मोर्चा ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वे इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर 19 जून 2025 को जारी सर्वे आदेश की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक कराएं, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें. श के कुलियों के पुनर्वास, समायोजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाएं. राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने यह भी मांग की है कि वर्ष 2008 के मॉडल की तरह देशभर के कुलियों को रेलवे में समायोजित कर उनकी आजीविका को स्थायी और सुरक्षित बनाया जाए.
गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटी महिला, दो हिस्सों में बंटा शरीर
गोमती नगर स्टेशन पर सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से 45 साल की महिला की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि महिला का शरीर दो हिस्सों में बंट गया. जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका की पहचान कुसुम चौहान (45) पत्नी सुरेश कुमार के रूप में हुई है. परिवार के मुताबिक कुसुम अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए बलरामपुर जिले से लखनऊ आई थीं. कुसुम की बेटी महक की सास लारी में भर्ती हैं. परिजनों के मुताबिक सोमवार को उन्हें वापस लौटना था. इसके लिए उन्हें गोमती नगर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी. कुसुम के भाई प्रमोद कुमार ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह सीधे ट्रेन की चपेट में आ गईं. इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई.