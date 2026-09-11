लखनऊ वासियों को बड़ी राहत: जुगौली और महानगर क्रॉसिंग पर बनेंगे 333 करोड़ के दो रेलवे ओवरब्रिज
लखनऊ में जुगौली और महानगर रेलवे क्रॉसिंग पर 333 करोड़ रुपये की लागत से दो ओवरब्रिज बनेंगे. बढ़नी से बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 9:40 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम का पक्का इलाज होने जा रहा है. राज्य सरकार और पूर्वोत्तर रेलवे ने जुगौली और महानगर क्रॉसिंग पर दो-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले हजारों शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी और उनका समय बचेगा. लखनऊ पूर्वी क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि यह क्षेत्रवासियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है.
333 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे दो ओवरब्रिज: दोनों ओवरब्रिज परियोजनाओं पर लगभग 333 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जुगौली क्रॉसिंग पर प्रस्तावित 763 मीटर लंबे ओवरब्रिज की लागत 168 करोड़ रुपये तय की गई है. इससे गोमती नगर, इंदिरा नगर, विश्वास खंड और ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. वहीं महानगर क्रॉसिंग पर बनने वाले 813 मीटर लंबे ओवरब्रिज पर 165 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इन इलाकों के लोगों का सफर होगा आसान: महानगर में ओवरब्रिज बनने से अलीगंज, कपूरथला, निशातगंज, आईटी चौराहा और गोल मार्केट जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा. विधायक ओपी श्रीवास्तव के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट जारी करके निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. लंबे समय से उठ रही इस मांग के पूरा होने से पूरे इलाके का ट्रैफिक सुगम हो जाएगा. इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है.
बढ़नी से बांद्रा के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन: रेलवे 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बढ़नी से ऐशबाग होकर बांद्रा तक स्पेशल ट्रेन चलाएगा. ट्रेन नंबर 05037 हर गुरुवार को बढ़नी से शाम 7:45 बजे रवाना होकर शनिवार सुबह बांद्रा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 05038 बांद्रा से हर शनिवार सुबह 9:30 बजे चलकर अगले दिन रात में बढ़नी पहुंचेगी. ढंढारी कलां यार्ड में काम के चलते कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते रोककर चलाया जाएगा.
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