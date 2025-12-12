ETV Bharat / state

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ लखनऊ; शहर की क्षमता और विजन को वैश्विक पहचान

शहर की क्षमता और विजन को वैश्विक पहचान. ( Photo Credit: Lucknow Nagar Nigam )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया गया है. यूनेस्को संस्कृति क्षेत्र के सहायक महानिदेशक एर्नेस्टो ऑट्टोने आर. द्वारा महापौर सुषमा खर्कवाल को यह सम्मान प्रदान किया गया है.

साथ ही यूनेस्को ने लखनऊ शहर को बधाई देते हुए यहां की क्षमता और विजन को सराहा है. यूनेस्को ने अपने संदेश में कहा कि लखनऊ का UCCN परिवार में स्वागत है. हम शहर के साथ प्रभावी और प्रेरणादायक सहयोग की आशा करते हैं.

उपलब्धि पर लखनऊ को गर्व: महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि यूनेस्को ने संदेश में कहा, लखनऊ का चयन उसके सांस्कृतिक समृद्धि, पाक परंपराओं की विशिष्टता और रचनात्मक विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यूनेस्को ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है, कि नेटवर्क से जुड़ने के बाद लखनऊ को संस्कृति और रचनात्मकता को अपनी विकास रणनीतियों के केंद्र में रखना होगा. शहर अब यूसीसीएन के विभिन्न कार्यक्रमों, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, वैश्विक सम्मेलनों और ज्ञान–विनिमय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा.

2026 में मोरक्को के एस्साओइरा में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भी लखनऊ को भाग लेने का विशेष आमंत्रण मिला है. यूनेस्को ने यह भी सराहा कि शहर 2030 के सतत विकास लक्ष्यों विशेषकर 'सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज' की दिशा में सार्थक योगदान देने की क्षमता रखता है.