ETV Bharat / state

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ लखनऊ; शहर की क्षमता और विजन को वैश्विक पहचान

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यूनेस्को और लखनऊ नगर निगम के संयुक्त कदमों ने शहर की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दी.

शहर की क्षमता और विजन को वैश्विक पहचान.
शहर की क्षमता और विजन को वैश्विक पहचान. (Photo Credit: Lucknow Nagar Nigam)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया गया है. यूनेस्को संस्कृति क्षेत्र के सहायक महानिदेशक एर्नेस्टो ऑट्टोने आर. द्वारा महापौर सुषमा खर्कवाल को यह सम्मान प्रदान किया गया है.

साथ ही यूनेस्को ने लखनऊ शहर को बधाई देते हुए यहां की क्षमता और विजन को सराहा है. यूनेस्को ने अपने संदेश में कहा कि लखनऊ का UCCN परिवार में स्वागत है. हम शहर के साथ प्रभावी और प्रेरणादायक सहयोग की आशा करते हैं.

उपलब्धि पर लखनऊ को गर्व: महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि यूनेस्को ने संदेश में कहा, लखनऊ का चयन उसके सांस्कृतिक समृद्धि, पाक परंपराओं की विशिष्टता और रचनात्मक विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यूनेस्को ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है, कि नेटवर्क से जुड़ने के बाद लखनऊ को संस्कृति और रचनात्मकता को अपनी विकास रणनीतियों के केंद्र में रखना होगा. शहर अब यूसीसीएन के विभिन्न कार्यक्रमों, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, वैश्विक सम्मेलनों और ज्ञान–विनिमय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा.

2026 में मोरक्को के एस्साओइरा में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भी लखनऊ को भाग लेने का विशेष आमंत्रण मिला है. यूनेस्को ने यह भी सराहा कि शहर 2030 के सतत विकास लक्ष्यों विशेषकर 'सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज' की दिशा में सार्थक योगदान देने की क्षमता रखता है.

लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय पहचान: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यूनेस्को और लखनऊ नगर निगम के इन संयुक्त कदमों ने शहर की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दी है.

अब लखनऊ सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर क्रिएटिव सिटी के रूप में भी उभर रहा है. शहर के नवाबी खानपान, विविध व्यंजनों, तहजीब और रचनात्मक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यापक पहचान मिल रही है.

महापौर को सौंपा सम्मान पत्र: नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने यूनेस्को द्वारा भेजे गए औपचारिक सम्मान पत्र को महापौर सुषमा खर्कवाल को सौंपा. इस मौके पर पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी' पार्षद दल सपा के नेता कामरान बेग मौजूद रहे.

साथ ही पार्षद राजेश सिंह गब्बर, अरुण राय, ममता रावत, पूर्व पार्षद नगेंद्र सिंह चौहान, संतोष राय, राम कुमार वर्मा, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, नम्रता सिंह, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: आगरा से मथुरा तक 'हवाई दर्शन'; 2 साल में एक भी हेलीकॉप्टर ने नहीं भरी उड़ान, पढ़िए CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कहां आ रही अड़चन?

TAGGED:

LUCKNOW NAGAR NIGAM ACHIEVEMENT
LUCKNOW JOINS UCCN
UNESCOS CREATIVE CITIES NETWORK
LUCKNOW JOINS UNESCO CITIES NETWORK
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.