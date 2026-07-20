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लखनऊ: जवाहर भवन में लगी भीषण आग; 15 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू, 19 बार नोटिस के बाद भी नहीं चेते अफसर

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में शामिल जवाहर भवन में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. इस हादसे ने सरकारी इमारतों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. राहत की बात यह रही कि पुलिस और फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

19 बार नोटिस को किया नजरअंदाज: इस अग्निकांड ने प्रशासनिक लापरवाही को पूरी तरह उजागर कर दिया है. जिस जवाहर भवन में आग लगी, उसे फायर सेफ्टी की कमियों को लेकर पहले ही 19 बार नोटिस जारी किए जा चुके थे. ये नोटिस भवन के प्रशासनिक अधिकारी (व्यवस्था अधिकारी) और अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) को भेजे गए थे. अगर जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते इन नोटिसों पर ध्यान देकर सुधार कराया होता, तो शायद यह हादसा नहीं होता.

सुरक्षा मानकों में मिली थीं कमियां: फायर विभाग ने अपने पूर्व निरीक्षण और फायर ऑडिट के दौरान पाया था कि भवन में अग्निशमन उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं. इमारत में कई जरूरी उपकरण या तो उपलब्ध ही नहीं थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे. नोटिसों में इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के कड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया. चीफ फायर ऑफिसर (CFO) अंकुश मित्तल ने बताया कि फायर विभाग लगातार सरकारी और निजी इमारतों का फायर ऑडिट करता है.

बिना एनओसी चल रही थीं कई इमारतें: विभाग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जहां भी सुरक्षा में कमी मिले, वहां नोटिस जारी कर सुधार कराया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि लखनऊ में अभी भी कई ऐसी इमारतें हैं, जहां फायर फाइटिंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. ऐसी असुरक्षित इमारतों को विभाग की ओर से कोई फायर एनओसी जारी नहीं की गई है. संबंधित भवनों को बार-बार नोटिस देकर सुरक्षा उपकरण लगाने और मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए जाते हैं.

लापरवाह अधिकारियों पर तय होगी जवाबदेही: जवाहर भवन में लगी आग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 19 बार चेताने के बाद भी कमियां क्यों नहीं दूर की गईं? प्रशासनिक अधिकारी और अधिशाषी अभियंता ने इन नोटिसों पर क्या कार्रवाई की, अब इसकी गहन जांच की जाएगी. यदि जांच में लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि फायर विभाग की तत्परता से इस बार एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया.