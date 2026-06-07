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लखनऊ में मां को बचाने आए छोटे भाई की बड़े भाई ने गैस सिलेंडर से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

इलाज के दौरान तोड़ा दम: अस्पताल के क्रिटिकल केयर वॉर्ड में इलाज के दौरान डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद गंभीर रूप से घायल छोटे भाई ने दम तोड़ दिया. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौक-ए-वारदात की जांच-पड़ताल करते हुए आरोपी बड़े भाई को हिरासत में ले लिया और उससे वारदात के कारणों को लेकर पूछताछ की. डीसीपी (उत्तरी) गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि यह वारदात जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित मकान संख्या 3/805 (जानकीपुरम विस्तार) में हुई.

इस हमले में छोटे भाई के सिर पर बेहद गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे स्थानीय पुलिस और परिजनों की सहायता से तुरंत इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर भेजा गया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की हत्या कर दी. दोनों भाइयों के बीच किसी घरेलू बात को लेकर अचानक शुरू हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने गुस्से में आकर छोटे भाई के सिर पर गैस सिलेंडर से हमला कर दिया.

गाली-गलौज के बाद हुआ हमला: यहां रहने वाले 24 वर्षीय अभिषेक मिश्रा और उसके सगे छोटे भाई 21 वर्षीय आर्यन मिश्रा के बीच रविवार को किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. देखते ही देखते यह बहस गाली-गलौज और हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई. इसी मारपीट के दौरान आपा खो चुके अभिषेक मिश्रा ने रसोई में रखा गैस सिलेंडर उठाया और छोटे भाई आर्यन मिश्रा के सिर पर उससे वार कर दिया. सिलेंडर के भारी प्रहार से आर्यन लहूलुहान होकर अचेत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा.

चाचा लेकर पहुंचे ट्रामा सेंटर: वारदात के तुरंत बाद आर्यन के सगे चाचा परमानन्द मिश्रा और अन्य पड़ोसी उसे नाजुक हालत में लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर भागे. हालांकि, वहां एमरजेंसी वॉर्ड में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण आर्यन को मृत घोषित कर दिया. सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी भाई अभिषेक मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

पिता ने बयां किया खौफनाक मंजर: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. आर्यन के पिता रामानंद मिश्रा ने बताया कि उनका छोटा बेटा आर्यन एक स्थानीय बीज भंडार में नौकरी करता था और शांत स्वभाव का था. वहीं उनका बड़ा बेटा अभिषेक मिश्रा अक्सर नशा करता था और घर में आए दिन परिजनों के साथ मारपीट करता था.

मां को बचाने में गई जान: पिता रामानंद ने बताया कि रविवार को अभिषेक ने पहले उनसे गाली-गलौज की. जब वह अपनी पत्नी के साथ यहियागंज जाने के लिए घर से निकलने लगे, तो अभिषेक अपनी सगी मां को बेरहमी से पीटने लगा. अपनी मां को पिटता देख जब छोटे भाई आर्यन ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो अभिषेक ने आर्यन के सिर पर सीधे सिलेंडर से जोरदार वार कर दिया. इसी गंभीर चोट के कारण आर्यन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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