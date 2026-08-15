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लखनऊ: जानकीपुरम में मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं से चेन छीनने वाले Blinkit के 2 डिलीवरी बॉय गिरफ्तार

लखनऊ के जानकीपुरम में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं से चेन छीनने वाले Blinkit के दो डिलीवरी बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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डिलीवरी की आड़ में करते थे रेकी: मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को बनाते थे निशाना (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के जानकीपुरम और गाजीपुर इलाकों में मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं को निशाना बनाने वाले दो शातिर लुटेरों को जानकीपुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी क्विक कॉमर्स कंपनी Blinkit में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की दो चेन और वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक बरामद की है. एडीसीपी नॉर्थ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को आयुष विहार निवासी बृजकिशोर बाजपेयी ने जानकीपुरम थाने में तहरीर दी थी.

जानकारी देत एडीसीपी नॉर्थ नवीन कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस से मिला सुराग: उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं, तभी भिटौली क्रॉसिंग के पास पीछे से बाइक पर आए दो अज्ञात युवकों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और तेज रफ्तार में फरार हो गए. तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर जानकीपुरम पुलिस टीम ने 14 अगस्त की रात करीब 10:10 बजे सीडीआरआई के पास घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने लूट की घटना स्वीकार की और उनकी निशानदेही पर लूटी गई दोनों सोने की चेन बरामद कर ली गईं.

वैध कागजात न होने पर बाइक एमवी एक्ट में सीज: पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर बाइक UP 32 QU 1223 भी जब्त कर ली, जिसके वैध कागजात न होने पर उसे एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक कुमार (20 वर्ष) निवासी ग्राम मदारीपुर थाना बीकेटी और विभाकर उर्फ सानू गुप्ता (20 वर्ष) निवासी किशुनपुर मदारीपुर थाना बीकेटी लखनऊ के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. डिलीवरी बॉय का काम करने के दौरान वे रास्तों और गलियों की रेकी करते थे और सुनसान रास्तों पर राहगीरों से मोबाइल व चेन स्नैचिंग करते थे.

महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे स्नेचिंग: लूटा हुआ सामान बेचकर जो रकम मिलती थी, उससे वे अपने महंगे शौक और निजी खर्चे पूरे करते थे. पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में उनके नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. लखनऊ के जानकीपुरम में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन लूटने वाले ब्लिंकिट के दो डिलीवरी बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनके पास से 2 सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है, जो महंगे शौक पूरे करने के लिए डिलीवरी की आड़ में स्नैचिंग करते थे.

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