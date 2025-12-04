ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने लिखा-'BJP पार्क को इवेंटबाजी से दूर रखे', भाजपा का पलटवार-'शुरुआत तो आपने ही की थी जनाब'

जनेश्वर मिश्र पार्क पर बीजेपी-सपा आमने-सामने. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 30 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में इवेंट्स के आयोजन को पार्क की मूल भावना के खिलाफ बताया. योगी सरकार पर हमला भी बोला. अब भाजपा ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है और अखिलेश यादव पर पलटवार किया. बीजेपी प्रवक्ता हीरो बाजपेई का ने दावा किया है, कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही पार्क में इवेंट आयोजित किया था. 2016 में जब यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव की शादी इसी जनेश्वर मिश्र पार्क में हुई थी. जिसे अब सपा प्रमुख पार्क की मूल भावना के खिलाफ और भाजपा का लालच बता रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उस शादी में सपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था. इसे पार्टी की ताकत का प्रदर्शन भी माना गया था. इससे पहले 2016 में ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी जनेश्वर मिश्र पार्क में ही कराया गया था. बाद में भी इस जगह का व्यावसायिक उपयोग होता रहा है. LDA ने दी थी यह व्यवस्था: 2016 में सपा के कार्यकाल में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पार्क के 300 एकड़ क्षेत्र में से 3 लाख वर्ग फीट जमीन को विशेष रूप से सार्वजनिक समारोहों के लिए आरक्षित किया था. पार्क के इस हिस्से को मुख्य हरियाली क्षेत्र से अलग करके स्वतंत्र परिसर के तौर पर विकसित किया गया था, ताकि शादी-विवाह और बड़े आयोजन हो सकें. क्या कहते हैं LDA दस्तावेज: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के पुराने दस्तावेज बताते हैं, कि सपा सरकार ने ही पार्क के इस हिस्से को बैंक्वेट हॉल और शादी समारोह के लिए व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी थी. उस समय तर्क दिया गया था, कि इससे पार्क के रख-रखाव में मदद मिलेगी और राजस्व भी आएगा. इसके बाद कई अन्य नेताओं और रसूखदार लोगों ने इसी परिसर में शादियां कीं. अब जब योगी सरकार के कार्यकाल में भी यही परंपरा जारी है, तो अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बना लिया है.