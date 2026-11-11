लखनऊ में परंपरा का "जमघट"; जहां तहजीब की डोर के सहारे उड़ान भरती हैं विरासत, संस्कृति और सामाजिक संदेशों वाली पतंगें
पढ़ें लखनऊ में पतंगबाजी के अनोखे अंदाज पर संवाददाता खुर्शीद अहमद की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:44 PM IST
लखनऊ : 'वह भी क्या दिन थे जब पेंच लड़ा लेते थे', 'ढहा के कनकैये को कोठे पर बुला लेते थे' 'धड़कनें सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान' 'बांध देती थी कन्ने में कभी खत कभी पान'. ये पंक्तियां मशहूर शायर व कवि आलोक चक्रधर की लोकप्रिय कविता (वो भी क्या दिन थे) की हैं. बहरहाल ये पंक्तियां नवाबों की नगरी लखनऊ से जुड़ी पतंगबाजी की विरासत पर सटीक बैठती हैं. लखनऊ में पतंगबाजी की परंपरा दीपावली के बाद जमघट और मकर संक्रांति पर है.
लखनऊ में दीपावली के बाद जमघट के दिन पतंगबाजी की परंपरा है. नवाबी दौर में पतंगों की उड़ानें महलों की छतों से होती थीं. जिनमें महिलाएं में जोशो-खरोश के साथ शिरकत करती थीं. पकवान बनते थे, खूब मेहमाननवाजी होती थी. नवाबी दौर में पतंगबाजी सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थी. नवाबी दौर की पतंगबाजी में युद्ध कला की सीख के साथ स्वास्थ्य संबंधी कई संदेश भी जुड़े होते थे.
बहरहाल लखनऊ में बुधवार को जमघट पर 'ये काटा वो काटा' की आवाज गूंजने लगी है. आसमान में पांच रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पतंगें इठला रही हैं. दुकानों पर तौखा, लट्ठेदार, पानतावा समेत कई वैरायटी की पतंगें खरीदने के लिए बाजार गुलजार हैं. पतंगबाजी के शौकीन लोग रील, सद्दी खरीदने उमड़ रहे हैं. अवध में दिवाली के बाद तीन-चार दिन तक जमघट की रौनक देखने को मिलती है.
चीनी मांझे पर रोक, बरेली के मांझे की मांग : बाजार में बरेली का मांझा अपनी धार के लिए मशहूर है. चीनी मांझे पर प्रतिबंध के बाद देसी मांझे की मांग फिर बढ़ी है. व्यापारी संघ ने दुकानदारों से अपील की है कि पक्षियों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चीनी मांझा न बेचें.
नवाबी दौर से चली आ रही परंपरा : अवध के नवाब पतंगबाजी को महज शौक नहीं, शान और हुनर की पहचान मानते थे. कहा जाता है कि उनकी पतंगों की पूंछ में सोने-चांदी के तार बांधे जाते थे. पतंग कटकर गिरती तो गरीब लोग उसे लूटकर बेच देते और इस तरह उनकी मदद हो जाती थी. पतंगबाजी रोज़गार के साथ राहत का जरिया भी थी.
पतंगों पर राजनीति से पर्यावरण तक : इस बार बाजार में मोदी, योगी, अखिलेश और राहुल जैसे राजनीतिक चेहरों वाली पतंगें बिक रही है. इसके अलावा देश-प्रदेश की चर्चित घटनाओं पर बनी पतंगों की भी भरमार है. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्ति जैसे संदेशों वाली पतंगें भी बाजार में हैं.
आजादी के खिलाफ हुई थी पतंगबाजी : नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पतंगों पर "Simon Go Back" लिखकर उड़ाया गया था. पुराने समय में आशिक-माशूक भी पतंग के सहारे एक-दूसरे तक संदेश पहुंचाते थे.
नवाब मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक पतंगबाजी के कई फायदे भी हैं. पहला, यह आंखों के लिए अच्छी कसरत है, जिसे डॉक्टर भी मानते हैं. दूसरा, नवाबों की पतंगों से गरीबों को मदद मिलती थी. तीसरा, इससे युद्ध के दांव-पेच सीखे जाते थे, क्योंकि पतंग को कैसे काटना है, कैसे लड़ाना है और कैसे खींचना है. ये सब बातें युद्ध में भी काम आती हैं. इसी वजह से नवाबों के दौर में यह शौक बहुत बड़ा था. तब पतंग को कनकौआ भी कहा जाता था.
पतंगबाजों की याद में प्रतिमाएं भी लगीं : लखनऊ में दरिया वाली मस्जिद के पास बना पतंग पार्क पतंगबाजों का पुराना ठिकाना रहा है. यह आज भी मौजूद है और यहां पतंगबाजों की मूर्तियां लगी हैं. मसूद अब्दुल्ला के अनुसार, अगर कोई पतंगबाज एक साथ नौ पतंगें काट दे, तो उसे "नौशेरवां" कहा जाता है.
विरासत से जुड़ा दिल का रिश्ता : रामकुमार बक्शी (76) कहते हैं कि अब शरीर साथ नहीं देता, पर दिल चाहता है कि आसमान में कटती पतंगों की आवाज सुनूं. हमारी जवानी इसी शौक के नाम रही. मुकेश मिश्रा कहते हैं कि हम बचपन से यह त्योहार मनाते आ रहे हैं. आज आसमान में जगह ढूंढना मुश्किल है. पतंगबाजी हमारा नशा है, हमारी पहचान है.
तालुकदार घराने से ताल्लुक रखने वाले अमरजीत कौल (76) बताते हैं कि हमने करीब 50 साल पतंग उड़ाई और आठ नेशनल अवॉर्ड जीते. पहले यह रईसों का शौक था, अब जन-जन का त्योहार बन चुका है. मोबाइल गेम्स ने भले ही कई शौक कम कर दिए हों, लेकिन जमघट की रौनक आज भी वैसी ही है.
अमरजीत कौल के शब्दों में जमघट सिर्फ पतंग नहीं उड़ाता, यह विरासत, साझा संस्कृति और सामाजिक संदेशों को आसमान में दर्ज करता है. लखनऊ की फिज़ा में उड़ती हर पतंग यही कहती है कि यह शहर सिर्फ नवाबों का नहीं, नफ़ासत और मोहब्बत का भी है, जहां आसमान भी त्योहार मनाता है.
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