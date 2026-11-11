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लखनऊ में परंपरा का "जमघट"; जहां ​तहजीब की डोर के सहारे उड़ान भरती हैं विरासत, संस्कृति और सामाजिक संदेशों वाली पतंगें

लखनऊ का पारंपरिक 'जमघट' उत्सव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : 'वह भी क्या दिन थे जब पेंच लड़ा लेते थे', 'ढहा के कनकैये को कोठे पर बुला लेते थे' 'धड़कनें सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान' 'बांध देती थी कन्ने में कभी खत कभी पान'. ये पंक्तियां मशहूर शायर व कवि आलोक चक्रधर की लोकप्रिय कविता (वो भी क्या दिन थे) की हैं. बहरहाल ये पंक्तियां नवाबों की नगरी लखनऊ से जुड़ी पतंगबाजी की विरासत पर सटीक बैठती हैं. लखनऊ में पतंगबाजी की परंपरा दीपावली के बाद जमघट और मकर संक्रांति पर है.

लखनऊ में जमघट के दिन पतंगबाजी का अंदाज. देखें ईटीवी भारत की विशेष खबर (Video Credit : ETV Bharat) लखनऊ में दीपावली के बाद जमघट के दिन पतंगबाजी की परंपरा है. नवाबी दौर में पतंगों की उड़ानें महलों की छतों से होती थीं. जिनमें महिलाएं में जोशो-खरोश के साथ शिरकत करती थीं. पकवान बनते थे, खूब मेहमाननवाजी होती थी. नवाबी दौर में पतंगबाजी सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थी. नवाबी दौर की पतंगबाजी में युद्ध कला की सीख के साथ स्वास्थ्य संबंधी कई संदेश भी जुड़े होते थे.