जंबूरी; बच्चों की प्रतिभा देखकर मन करता है फिर से बच्चा बन जाऊं : राज्यपाल

भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया.

राष्ट्रीय जंबूरी में संबोधित करतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल.
राष्ट्रीय जंबूरी में संबोधित करतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने आपको बाल मान से जोड़कर मन की इच्छा जाहिर की. राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है. मन में इच्छा होती है कि ईश्वर हमें फिर से छोटा बच्चा बना दे. डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में आयोजित उद्घाटन समारोह में देश-विदेश से पहुंचे स्काउट-गाइड्स ने उत्साह, अनुशासन के साथ प्रस्तुतियां दीं.

लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी. (Video Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्काउट-गाइड संस्थाएं बच्चों में सेवा, नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम जैसे मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं. भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी/हीरक जयंती जंबूरी, संगठन के 75 गौरवशाली वर्षों की पूर्णता का उत्सव है. आयोजन में देश-विदेश के 33 हजार से अधिक स्काउट-गाइड प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. समारोह के दौरान ऊर्जा, अनुशासन और सांस्कृतिक उत्साह से भरा वातावरण 'भारत माता की जय' और “वंदे मातरम्” के नारों से गुंजायमान रहा. इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से आए स्काउट-गाइड प्रतिभागियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों का स्वागत भी किया.

भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल.
भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि जंबूरी बच्चों के लिए सीखने, अनुभव साझा करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच है. उन्होंने आयोजन को भारत की एकता और विविधता का सशक्त प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं और समाज के प्रति कर्तव्यबोध जागृत करते हैं. यह जंबूरी न केवल महोत्सव है, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव भी है. जंबूरी ने यह प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों के लिए सक्षम व सशक्त मंच बन चुका है. कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, भारत स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन, चीफ नेशनल कमिश्नर डॉ. के.के. खंडेलवाल, उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह, जंबूरी महासचिव एवं प्रादेशिक मुख्य आयुक्त प्रशांत कुमार, यूपी के चीफ पोस्टमास्टर जनरल प्रणव कुमार उपस्थित रहे.



