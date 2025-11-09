लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति; जानें पानी न मिले तो कहां मिलाएं फोन
जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मरम्मत का काम 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा.
लखनऊ: राजधानी के प्रमुख इलाकों में 10 नवंबर 2025 को शाम की जलापूर्ति ठप रहेगी. जलकल विभाग ने नागरिकों से पानी स्टोरी करने की अपील जारी की है. विभाग के मुताबिक, गिरधर लाल माथुर रोड, मुसाहिब गंज के पास स्थित रॉ-वॉटर मेन फीडर पाइप लाइन में लीकेज है. इसकी मरम्मत के लिए पानी की आपूर्ति रोकी जाएगी. विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है.
जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मरम्मत का काम 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. इस दौरान गऊघाट पंपिंग स्टेशन से ऐशबाग जलकल को रॉ वॉटर सप्लाई बंद रहेगी.
इन इलाकों में नहीं होगी जलापूर्ति: ऐशबाग जलकल से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऐशबाग, राजेंद्र नगर, राजा बाजार, राजाजीपुरम्, करेहटा, गढ़ी कनौरा, गनेशगंज, नक्खास, लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड, नाका हिंडोला और आस-पास के क्षेत्र में शाम की आपूर्ति ठप रहेगी.
जलकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज की समस्या सामने आने के बाद तकनीकी निरीक्षण किया गया. रिसाव के कारण जलापूर्ति के दबाव में कमी हो गई है. पानी भी बर्बाद हो रहा है. इसलिए इसे सही किया जाएगा.
पानी स्टोर करने की अपील: विभागीय अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों से अपील की है, कि 9 नवंबर और 10 नवंबर सुबह जब पानी की सप्लाई होगी, तब जरूरत का पानी स्टोर कर लें. ताकि शाम के समय पानी की दिक्कत न होने पाए.
कंट्रोल रूम पर करें संपर्क: विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए मरम्मत का काम किया जा रहा है. यदि इस दौरान कहीं पानी की समस्या होती है, तो टैंकर से जलापूर्ति कराई जाएगी.
कंट्रोल रूम से संपर्क करके टैंकर की डिमांड की जा सकती है. कंट्रोल रूम नंबर 8177054100, 8177054003, 8177054010 है. इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है.
