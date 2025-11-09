ETV Bharat / state

लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति; जानें पानी न मिले तो कहां मिलाएं फोन

लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के प्रमुख इलाकों में 10 नवंबर 2025 को शाम की जलापूर्ति ठप रहेगी. जलकल विभाग ने नागरिकों से पानी स्टोरी करने की अपील जारी की है. विभाग के मुताबिक, गिरधर लाल माथुर रोड, मुसाहिब गंज के पास स्थित रॉ-वॉटर मेन फीडर पाइप लाइन में लीकेज है. इसकी मरम्मत के लिए पानी की आपूर्ति रोकी जाएगी. विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है.

जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मरम्मत का काम 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. इस दौरान गऊघाट पंपिंग स्टेशन से ऐशबाग जलकल को रॉ वॉटर सप्लाई बंद रहेगी.

इन इलाकों में नहीं होगी जलापूर्ति: ऐशबाग जलकल से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऐशबाग, राजेंद्र नगर, राजा बाजार, राजाजीपुरम्, करेहटा, गढ़ी कनौरा, गनेशगंज, नक्खास, लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड, नाका हिंडोला और आस-पास के क्षेत्र में शाम की आपूर्ति ठप रहेगी.

जलकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज की समस्या सामने आने के बाद तकनीकी निरीक्षण किया गया. रिसाव के कारण जलापूर्ति के दबाव में कमी हो गई है. पानी भी बर्बाद हो रहा है. इसलिए इसे सही किया जाएगा.