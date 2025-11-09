ETV Bharat / state

लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति; जानें पानी न मिले तो कहां मिलाएं फोन

जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मरम्मत का काम 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा.

लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति.
लखनऊ के इन इलाकों में 10 नवंबर को नहीं होगी जलापूर्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 6:56 AM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के प्रमुख इलाकों में 10 नवंबर 2025 को शाम की जलापूर्ति ठप रहेगी. जलकल विभाग ने नागरिकों से पानी स्टोरी करने की अपील जारी की है. विभाग के मुताबिक, गिरधर लाल माथुर रोड, मुसाहिब गंज के पास स्थित रॉ-वॉटर मेन फीडर पाइप लाइन में लीकेज है. इसकी मरम्मत के लिए पानी की आपूर्ति रोकी जाएगी. विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है.

जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मरम्मत का काम 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. इस दौरान गऊघाट पंपिंग स्टेशन से ऐशबाग जलकल को रॉ वॉटर सप्लाई बंद रहेगी.

इन इलाकों में नहीं होगी जलापूर्ति: ऐशबाग जलकल से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऐशबाग, राजेंद्र नगर, राजा बाजार, राजाजीपुरम्, करेहटा, गढ़ी कनौरा, गनेशगंज, नक्खास, लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड, नाका हिंडोला और आस-पास के क्षेत्र में शाम की आपूर्ति ठप रहेगी.

जलकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज की समस्या सामने आने के बाद तकनीकी निरीक्षण किया गया. रिसाव के कारण जलापूर्ति के दबाव में कमी हो गई है. पानी भी बर्बाद हो रहा है. इसलिए इसे सही किया जाएगा.

पानी स्टोर करने की अपील: विभागीय अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों से अपील की है, कि 9 नवंबर और 10 नवंबर सुबह जब पानी की सप्लाई होगी, तब जरूरत का पानी स्टोर कर लें. ताकि शाम के समय पानी की दिक्कत न होने पाए.

कंट्रोल रूम पर करें संपर्क: विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए मरम्मत का काम किया जा रहा है. यदि इस दौरान कहीं पानी की समस्या होती है, तो टैंकर से जलापूर्ति कराई जाएगी.

कंट्रोल रूम से संपर्क करके टैंकर की डिमांड की जा सकती है. कंट्रोल रूम नंबर 8177054100, 8177054003, 8177054010 है. इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में स्कूटी का 20 लाख से अधिक का कटा चालान, जानिए एसपी ट्रैफिक ने क्या दी दलील

Last Updated : November 9, 2025 at 8:07 AM IST

TAGGED:

LUCKNOW NAGAR NIGAM NEWS TODAY
LUCKNOW WATER SUPPLY SCHEDULE
LUCKNOW JALKAL WATER SUPPLY STOPPED
WHERE WATER SUPPLY EFFECTED NOV 10
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.