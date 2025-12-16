ETV Bharat / state

लखनऊ जल निगम ठेकेदार को बंधक बनाकर सिर फोड़ा; असलहे के दम पर लूटे 5 लाख नकद और जेवर

ठेकेदार के अकेला होने का फायदा उठाते हुए विरोध करने पर बदमाशों ने उनका सिर फोड़ दिया.

लखनऊ में लूट के बाद कमरे बिखरा पड़ा सामान. (Photo Credit; LUCKNOW POLICE)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:44 PM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार रात बदमाशों ने पारा की आदर्श विहार कॉलोनी में जल निगम के एक ठेकेदार पिंटू शर्मा को उनके घर में घुसकर बंधक बना लिया. ठेकेदार के अकेला होने का फायदा उठाते हुए विरोध करने पर बदमाशों ने उनका सिर फोड़ दिया. साथ ही असलहे के दम पर घर से 5 लाख की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लूटकर भाग गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

ठेकेदार पिंटू शर्मा के अनुसार, सोमवार रात 4 बदमाश उनके घर में घुस आए. उस समय पिंटू घर पर अकेले थे, क्योंकि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी. बदमाशों ने पिंटू शर्मा से सारा जेवर और नकदी देने को कहा. जब पिंटू ने इसका विरोध किया, तो चारों बदमाशों ने हमला कर दिया और मारपीट की.

इसमें पिंटू शर्मा का सिर फूट गया. सिर फोड़ने के बाद बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया और पूरे घर को खंगालना शुरू कर दिया, जिससे घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला. पिंटू शर्मा ने बताया कि बदमाशों ने मारपीट के बाद उनकी कमर पर असलहा सटा दिया और अलमारी की चाबी छीन ली.

बदमाश अलमारी में रखे 5 लाख रुपए नकद, लगभग डेढ़ तोले की सोने की चेन और करीब 7 ग्राम अन्य सोने के जेवरात लूट ले गए. ​लूट की वारदात के बाद बदमाशों ने ठेकेदार को बंधक बनाए रखा और भाग गए. मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई के साथ बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

