ETV Bharat / state

दुस्साहस; लखनऊ जेल से बंदी ने जज की हत्या की साजिश का भेजा ई-मेल, सिपाही के फोन का किया इस्तेमाल

लखनऊ : जेल में बंद सोशल मीडिया ठगी कांड के मुख्य आरोपी अनुभव मित्तल का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है. अनुभव मित्तल ने किसी सिपाही का मोबाइल फोन इस्तेमाल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के हत्या की साजिश भरा ई-मेल किया है. इसके बाद से पुलिस, जेल प्रशासन और साइबर सेल में हड़कंप मच हुआ है.





अनुभव मित्तल 3700 करोड़ के सोशल मीडिया ठगी कांड का मुख्य आरोपी है और जेल में बंद है. अनुभव शातिर अपराधी है. उसके खिलाफ पहले से ही 324 मुकदमे दर्ज हैं. उसे साल 2017 में 3700 करोड़ के विशाल ऑनलाइन सोशल मीडिया ठगी मामले में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था. इस घोटाले में उसकी पत्नी आयुषी और पिता सुनील मित्तल भी आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं.







पेशी के बहाने लिया सिपाही का मोबाइल : जांच में खुलासा हुआ कि अनुभव मित्तल ने पेशी के दौरान पुलिस लाइन के सिपाही अजय कुमार से उसका मोबाइल फोन मांगा. मित्तल ने बहाना बनाया कि उसे अपने केस का ऑनलाइन स्टेटस देखना है. इसी दौरान उसने सिपाही के फोन में नई ई-मेल आईडी बनाई और अगले दिन सुबह के लिए मेल भेजने का टाइमर सेट कर दिया. अगले दिन सुबह 8:50 बजे धमकी भरा ई-मेल हाईकोर्ट पहुंचा तो हड़कंप हो गया. ई-मेल में अनुभव मित्तल ने खुद को 'महेंद्र कुमार' बताते हुए आरोप लगाया है कि जेल में बंद एक अन्य आरोपी आनंदेश्वर अग्रहरि अपने मोबाइल से गलत काम कर रहा है और लखनऊ बेंच के एक जज की हत्या की साजिश रच रहा है.





मेल में लिखा गया है कि आनंदेश्वर की दो बार जमानत खारिज हो चुकी है. वह इसी बात से नाराज होकर हत्या की योजना बना रहा है. अनुभव मित्तल और आनंदेश्वर अग्रहरि के बीच जेल के भीतर किसी बात को लेकर टकराव है. इसी खुन्नस में मित्तल ने आनंदेश्वर को फंसाने की यह चाल चली है. धमकी भरा मेल हाईकोर्ट में पहुंचते ही पुलिस-प्रशासन सकते में है और जांच मे जुटा है.