लखनऊ का जागर्स पार्क बनेगा वर्चुअल जू, गोबो इफेक्ट से जगमगाएंगे पशु-पक्षी और फूल-पौधे

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पार्क को नया रूप देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है.

लखनऊ का जागर्स पार्क बनेगा वर्चुअल जू (Photo Credit : LDA MEDIA CELL)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:07 PM IST

लखनऊ : बसंत कुंज योजना के जागर्स पार्क को अब नए थीम पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा. यहां पहली बार गोबो इफेक्ट लाइट का उपयोग किया जाएगा. जिसमें पशुओं की आर्टिफिशियल कलाकृतियों का आकर्षक लाइट के जरिए सजाया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस पार्क को नया रूप देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है.


लखनऊ का जागर्स पार्क बनेगा वर्चुअल जू (Photo Credit : LDA MEDIA CELL)




एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना का पुराना जॉगर्स पार्क अब ‘ग्लो गार्डन’ के रूप में विकसित किया जाएगा. यह लखनऊ का अपनी तरह का पहला पार्क होगा, जहां रात में रंग-बिरंगी लाइटों से पशु-पक्षी, फूल-पौधे और तरह-तरह की आकृतियां चमकती नजर आएंगी. 17.5 एकड़ में फैले इस पार्क को शहर की शान बनाने का प्लान तैयार है.



गोबो इफेक्ट से बनेगा वर्चुअल जू : पार्क में पहली बार ‘गोबो इफेक्ट लाइटिंग’ का इस्तेमाल होगा. इससे कटआउट पैनलों पर तरह-तरह की चमकदार आकृतियां दिखाई देंगी. साथ ही पशु-पक्षियों और फूल-पौधों के बड़े-बड़े आर्टिफिशियल मॉडल लगाए जाएंगे, जो खास लाइटों से जगमगाएंगे. रात में ये मॉडल ऐसा लगेगा मानो कोई वर्चुअल जू जीवंत हो गया हो. साथ ही नए फाउंटेनपार्क में पहले से मौजूद पांच जलाशयों का सुंदरीकरण किया जाएगा. हर जलाशय में नए और आधुनिक फाउंटेन लगाए जाएंगे, जो रंग-बिरंगी लाइटों के साथ पानी की फुहारें छोड़ेंगे.

जॉगिंग ट्रैक होगा मजबूत और ऊंचा ; लगभग 800 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बारिश से खराब हो चुका है. अब इसे पूरी तरह रिपेयर किया जाएगा और ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा बच्चों के लिए नया किड्स प्ले एरिया बनेगा. जहां रंग-बिरंगे झूले और खेल उपकरण लगेंगे.




ओपन जिम और योगा हट बनेगा : योगा हट के पास 12 अलग-अलग योग मुद्राओं वाले सुंदर स्कल्पचर लगेंगे. पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार को भी अपग्रेड किया जाएगा. उत्तर दिशा में नया गेट भी बनेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक योजना पर काम तेजी से चल रहा है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू हो जाएगा.

