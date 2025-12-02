ETV Bharat / state

लखनऊ का जागर्स पार्क बनेगा वर्चुअल जू, गोबो इफेक्ट से जगमगाएंगे पशु-पक्षी और फूल-पौधे

लखनऊ : बसंत कुंज योजना के जागर्स पार्क को अब नए थीम पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा. यहां पहली बार गोबो इफेक्ट लाइट का उपयोग किया जाएगा. जिसमें पशुओं की आर्टिफिशियल कलाकृतियों का आकर्षक लाइट के जरिए सजाया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस पार्क को नया रूप देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है.







एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना का पुराना जॉगर्स पार्क अब ‘ग्लो गार्डन’ के रूप में विकसित किया जाएगा. यह लखनऊ का अपनी तरह का पहला पार्क होगा, जहां रात में रंग-बिरंगी लाइटों से पशु-पक्षी, फूल-पौधे और तरह-तरह की आकृतियां चमकती नजर आएंगी. 17.5 एकड़ में फैले इस पार्क को शहर की शान बनाने का प्लान तैयार है.







गोबो इफेक्ट से बनेगा वर्चुअल जू : पार्क में पहली बार ‘गोबो इफेक्ट लाइटिंग’ का इस्तेमाल होगा. इससे कटआउट पैनलों पर तरह-तरह की चमकदार आकृतियां दिखाई देंगी. साथ ही पशु-पक्षियों और फूल-पौधों के बड़े-बड़े आर्टिफिशियल मॉडल लगाए जाएंगे, जो खास लाइटों से जगमगाएंगे. रात में ये मॉडल ऐसा लगेगा मानो कोई वर्चुअल जू जीवंत हो गया हो. साथ ही नए फाउंटेनपार्क में पहले से मौजूद पांच जलाशयों का सुंदरीकरण किया जाएगा. हर जलाशय में नए और आधुनिक फाउंटेन लगाए जाएंगे, जो रंग-बिरंगी लाइटों के साथ पानी की फुहारें छोड़ेंगे.