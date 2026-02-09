लखनऊ में सड़क हादसा; दो बुजुर्गों को वाहन ने रौंदा, एक की मौत
थाना प्रभारी मार्कण्डेय यादव ने बताया, वाहन की पहचान के लिए नजदीकी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पोस्टमार्टम कराया गया है.
लखनऊ: इटौंजा के मुहाना चौकी के पास रविवार रात एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े दो बुजुर्गों को टक्कर मार दी. इस हादसे में कुंवर बहादुर सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके साथी अंगद सिंह का पैर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी के पास होने के बावजूद घायल 40 मिनट तक बिना इलाज के सड़क पर पड़े रहे. पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
भाई का इंतज़ार कर रहे थे बुजुर्ग: इटौंजा थाना क्षेत्र के मुहाना चौकी के पास बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला. अपने भाई का इंतज़ार कर रहे दो बुजुर्ग दोस्तों को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक की जान चली गई और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.
कुंवर बहादुर की मौत, दोस्त का पैर कटा: मुहाना गांव निवासी कुंवर बहादुर सिंह (58 वर्ष) अपने दोस्त अंगद सिंह के साथ सड़क किनारे खड़े होकर अपने भाई अमर बहादुर सिंह का इंतज़ार कर रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बुजुर्ग सड़क से काफी दूर जा गिरे. कुंवर बहादुर सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. उनके तीन बेटे और एक बेटी है.
मुहाना पुलिस चौकी के पास हुआ हादसा: हादसे के बाद अंगद सिंह की हालत बेहद नाजुक हो गयी. उनके पैर की हड्डी टूटकर मांस से बाहर निकल आई थी. हाथ की एक उंगली भी कट गई थी. उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. यह हादसा मुहाना पुलिस चौकी महज कुछ ही दूरी पर हुआ.
40 मिनट तक दोनों घायल तड़पते रहे: कुंवर बहादुर के बेटे निर्मल ने बताया कि हादसे के बाद करीब 40 मिनट तक दोनों घायल सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी राहगीर ने मदद नहीं की. जब परिजनों को जानकारी हुई, तब जाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. थाना प्रभारी मार्कण्डेय यादव ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. जल्द ही वाहन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
