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लखनऊ के लेखक अफसर: RDSO डायरेक्टर अमिताभ कुमार को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की उपाधि

आईआरटीएस अधिकारी अमिताभ कुमार को कुंभ प्रबंधन पर उनके शोध ग्रंथ के लिए अमेरिकन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है.

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मिलिए रेलवे के ऐसे अधिकारी से जिन्होंने 30 साल की नौकरी में लिखीं 23 किताबें. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:02 PM IST

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लखनऊ: रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी जो पिछले तीन दशकों से सेवा में कार्यरत हैं, उन्होंने अब तक विभिन्न विषयों पर 23 बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं. उनकी इन कृतियों में रेलवे से जुड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तकें तो शामिल हैं ही, साथ ही महाकुंभ के दौरान भी उन्होंने इसके प्रबंधन पर कई गहन शोध किए. इसके बाद उन्होंने 'कुंभ डायरीज़: ए रिसर्च जर्नल' अंग्रेजी में और 'कुंभ डाइरीज: एक शोध ग्रंथ' हिंदी में विस्तृत रूप से लिखा.

भारतीय रेलवे के इस प्रतिभावान IRTS अधिकारी का नाम अमिताभ कुमार है, जिन्हें हाल ही में अमेरिकन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से 'डायरेक्टरेट ऑफ फिलॉस्पी' (हॉनरेरी) की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है.

आईआरटीएस अधिकारी अमिताभ कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

कुंभ प्रबंधन से लेकर लखनऊ पर लिखीं किताबें: अमिताभ कुमार अब तक कुंभ मेले के शोध ग्रंथ और रेलवे से लेकर राजनेताओं, पहलगाम और लखनऊ शहर पर भी कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिख चुके हैं. उनकी प्रमुख किताबों में 'इंडियन रेलवे- फ्रॉम स्टीम टू स्पीड', 'काशी: मोक्ष की नगरी', 'कुंभ डायरीज़: एक शोध ग्रंथ' और 'सरपंच और महंत: द गॉडफादर' शामिल हैं. वर्तमान में अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (RDSO) में डायरेक्टर ट्रैफिक के पद पर तैनात अमिताभ कुमार ने खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में प्रबंधित करना कोई आसान बात नहीं है और इसी विषय पर उन्होंने अपना मुख्य शोध किया था.

छात्र जीवन के अनुभवों पर लिखी पहली पुस्तक: इसी ऐतिहासिक शोध ग्रंथ के आधार पर अमेरिकन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की है. लेखक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक 'ब्लडी मेरिट स्कॉलर' लिखी थी. यह पुस्तक मुख्य रूप से उनके छात्र जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों को समेटे हुए लिखी गई थी. चूंकि वह खुद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए इसमें उन्होंने हॉस्टल लाइफ और कॉलेज के जीवन के वास्तविक अनुभवों को समेटा है.

कांशीराम और राजनाथ सिंह से हैं प्रभावित: वह देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ से वर्तमान सांसद राजनाथ सिंह की कार्यशैली से बहुत अधिक प्रभावित हैं. इसके साथ ही वह पूर्व नेता कांशीराम को देश का बहुत बड़ा 'मॉस लीडर' मानते हैं, जिन्होंने अकेले दम पर एक बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा किया. वह बताते हैं कि कांशीराम जब अकेले मंच से बोलते थे तो लाखों लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे. उन्होंने साइकिल से पूरे देश का भ्रमण किया और सबसे 'एक वोट और एक नोट' का नारा दिया था.

आज की जनरेशन 'जेन जी' पर लिखा फिक्शन: अमिताभ कुमार ने आज की युवा पीढ़ी यानी 'जेन जी' पर भी एक बेहद दिलचस्प पुस्तक लिखी है. 'Zen g: लव, लस्ट एंड ट्रांजैक्शन' नाम की यह किताब एक बेहतरीन फिक्शन बुक है. इसमें उन्होंने आज की जनरेशन के माता-पिता के साथ बदलते व्यवहार और आपसी रिश्तों के बारे में खुलकर लिखा है. जेन जी से समाज को जो शिकायतें हैं, उनके पक्ष के साथ-साथ माता-पिता के नजरिए को भी उन्होंने इस किताब में स्टडी करके शामिल किया है.

पाठकों को बांध कर रखती हैं फिक्शन किताबें: यही वजह है कि यह किताब आज के आधुनिक दौर में भी पाठकों के लिए उतनी ही रिलेवेंट यानी प्रासंगिक नजर आती है. उनकी 23वीं पुस्तक भी एक बेहतरीन फिक्शन बुक है, जिसका नाम 'बदला: रिवेंज इस म्यूजिक ऑफ पेन' रखा गया है. इस किताब का मुख्य टाइटल 'बदला' है जो पाठकों को आकर्षित करता है. लेखक का कहना है कि उन्होंने हमेशा यह कोशिश की है कि उनकी फिक्शन किताबों में पाठकों की रुचि लगातार बनी रहे और एक बार किताब उठाने के बाद उसे बीच में छोड़ने का मन न करे.

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