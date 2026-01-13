ETV Bharat / state

आईआरसीटीसी टूर प्लान 2026; देश-विदेश घूमने का शानदार मौका, जानिए बुकिंग डेट और पैकेज

आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आईआरसीटीसी जनवरी और फरवरी से अपने टूर प्रारंभ कर रहा है. जिसमें घरेलू हवाई टूर पैकेज में विशाखापट्टनम अराकू वैली के साथ दिव्या दक्षिण दर्शन (मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम) गोवा डिलाइट की यात्रा कराई जाएगी. फरवरी में खुशबू गुजरात की, अद्भुत अंडमान दिव्य दक्षिण दर्शन और राजस्थान की यात्रा कराई जाएगी. ये पैकेज प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे. इनमें हवाई यात्रा के साथ ग्राउंड अरेंजमेंट आईआरसीटीसी की तरफ से शामिल किए गए हैं.

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काॅरपोरेशन (आईआरसीटीसी) पिछले साल की तुलना में इस साल कई अलग-अलग देशों की विदेश यात्राओं का पैकेज प्लान लांच करेगा. प्लान में ट्रेन से लेकर प्लेन तक के सफर की व्यवस्था होगी. इनमें कई प्लान किश्तों पर आधारित हैं. ऐसे में पर्यटन के शौकीन लोग देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विश्व के चुनिंदा देशों की यात्राएं कर सकेंगे.



इन मोबाइल नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क



9236391908



8287930908



9305111763



8595924294



8595924299



8287930926



8595924293

आईआरसीटीसी टूर प्लान 2026 (Photo Credit : ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय हवाई टूर पैकेज प्लान : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय हवाई टूर पैकेज में 21 से 27 जनवरी तक का दुबई और अबू धाबी का टूर पैकेज लॉन्च किया जा रहा है. फरवरी में क्राबी, फुकेट, दुबई और आबूधाबी का पैकेज लॉन्च होगा. मार्च में सिंगापुर और मलेशिया के साथ ही जापान का चेरी ब्लॉसम टूर पैकेज तैयार है. अप्रैल में जापान के चेरी ब्लॉसम टूर के साथ ही नेपाल का पैकेज यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा. मई में भूटान, नेपाल और यूरोप की यात्रा कराई जाएगी. जून में यूरोप के साथ नेपाल का पैकेज लॉन्च होगा.

आईआरसीटीसी टूर प्लान की सेवाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)

धरोहर और तीर्थ पर्यटन : अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि धरोहर और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहल के तहत आईआरसीटीसी लखनऊ की तरफ से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन इस साल बड़ी संख्या में किया जाएगा. पुरी कोलकाता गंगासागर यात्रा आगरा कैंट से पांच फरवरी से 14 फरवरी के लिए बुक होगी. इसके अलावा पुरी कोलकाता गंगासागर यात्रा योग नगरी ऋषिकेश से 18 फरवरी से 27 फरवरी तक बुक की जाएगी. इस यात्रा में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर श्रेणी में कोच उपलब्ध कराए जाएंगे. पर्यटकों के लिए रेल यात्रा, आवास, भोजन, दर्शनीय स्थल और भ्रमण के साथ ही टूर एस्कॉर्ट की सुविधा शामिल की गई है.



किश्तों व ईएमआई की सुविधा : कम्फर्ट श्रेणी (सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 41980 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 40350 रुपये है. (सेकंड एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) है. इस यात्रा सेवा में किश्तों की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी व गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. यात्रा की बुकिंग के लिए गोमती नगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है.























