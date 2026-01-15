करना है वैलेंटाइन सेलिब्रेशन तो फुकेत–क्राबी थाईलैंड है बेस्ट डेस्टिनेशन, IRCTC ने लॉन्च किया प्लान
6 दिन की विदेश यात्रा, जानिए टूर पैकेज का किराया, कैसे करें बुकिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 5:22 PM IST
लखनऊ: अगर आप फरवरी माह में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए कोई स्थान तलाश रहे हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्त के साथ सैर-सपाटा कर कुछ नया एक्सप्लोर कर सकें तो थाईलैंड आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. IRCTC ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर एक बेहतरीन प्लान लॉन्च कर दिया है. बुकिंग कराकर आप भी थाईलैंड में वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेशन का लुत्फ उठा सकते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के लखनऊ कार्यालय ने नेशनल टूर “वैलेंटाइन स्पेशल फुकेत–क्राबी (थाईलैंड)” लांच किया है. यह स्पेशल टूर 12 फरवरी से 19 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा, जिसमें यात्रियों को फुकेत–क्राबी (थाईलैंड) की 6 दिन की विदेश यात्रा कराई जाएगी.
ये होंगी टूर की विशेषताएं: IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, 4 स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों को घूमने का मौका मिलेगा. फि–फि आइलैंड टूर (बिग बोट से), क्राबी 4 आइलैंड टूर (स्पीड बोट से), टाइगर केव टेम्पल, रेलै बीच, नाइट मार्केट और सिटी टूर का भ्रमण कराया जाएगा.
इतना है पैकेज का किराया: चीफ रीजनल ने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 102500 रुपए, 2 व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 82800 रुपए, 3 व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 82800 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 76200 रुपए बेड सहित और 62500 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.
यहां कर सकते है बुकिंग: मैनेजर अजीत कुमार ने बताया कि गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन के IRCTC कार्यालय या IRCTC की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी यात्रा की बुकिंग कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 9236367954/8287930922 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है.
