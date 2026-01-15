ETV Bharat / state

करना है वैलेंटाइन सेलिब्रेशन तो फुकेत–क्राबी थाईलैंड है बेस्ट डेस्टिनेशन, IRCTC ने लॉन्च किया प्लान

लखनऊ: अगर आप फरवरी माह में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए कोई स्थान तलाश रहे हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्त के साथ सैर-सपाटा कर कुछ नया एक्सप्लोर कर सकें तो थाईलैंड आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. IRCTC ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर एक बेहतरीन प्लान लॉन्च कर दिया है. बुकिंग कराकर आप भी थाईलैंड में वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेशन का लुत्फ उठा सकते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के लखनऊ कार्यालय ने नेशनल टूर “वैलेंटाइन स्पेशल फुकेत–क्राबी (थाईलैंड)” लांच किया है. यह स्पेशल टूर 12 फरवरी से 19 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा, जिसमें यात्रियों को फुकेत–क्राबी (थाईलैंड) की 6 दिन की विदेश यात्रा कराई जाएगी.

ये होंगी टूर की विशेषताएं: IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, 4 स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों को घूमने का मौका मिलेगा. फि–फि आइलैंड टूर (बिग बोट से), क्राबी 4 आइलैंड टूर (स्पीड बोट से), टाइगर केव टेम्पल, रेलै बीच, नाइट मार्केट और सिटी टूर का भ्रमण कराया जाएगा.