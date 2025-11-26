ETV Bharat / state

ईरान में फ्री वीजा बंद; भारतीय जायरीनों की मुश्किलें बढ़ीं, लखनऊ में मायूसी

शिया समुदाय के आठवें इमाम का असल रोज़ा ईरान में है. समुदाय के लोगों की दिली ख्वाहिश यहीं पर ज़ियारत करने की रहती है.

ईरान में फ्री वीजा बंद
ईरान में फ्री वीजा बंद. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 12:08 PM IST

लखनऊ : इस्लामी जम्हूरियत ईरान द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए फ्री वीजा एंट्री पर रोक लगाए जाने का असर सीधे तौर पर भारत के लाखों श्रद्धालुओं पर पड़ा है. खासकर लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों से हर साल बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग इराक और ईरान की जियारत के लिए जाते थे, लेकिन अब यह यात्रा उनके लिए बेहद कठिन हो जाएगी. लखनऊ में डुप्लीकेट रोजों जैसे हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा, हज़रत इमाम अली रोजा, शाह-नजफ़, और सबसे प्रसिद्ध दरगाह हज़रत अब्बास पर रोजाना हजारों श्रद्धालु इबादत करने आते हैं, लेकिन समुदाय की भावनाएं इस बात से जुड़ी हैं कि वे एक बार अपने असल मुक़ाम पर जाकर ज़ियारत जरूर करें.

लखनऊ के जायरीनों में मायूसी


साजिद हुसैन का कहना है कि ईरान का यह फैसला लखनऊ के लोगों पर सीधा वार है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिया समुदाय के लोग ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से ही जाते हैं. अब फ्री वीज़ा खत्म होने से गरीब लोग बिल्कुल नहीं जा पाएंगे. हम ईरानी सरकार से मांग करते हैं कि फ्री वीज़ा को बहाल किया जाए. साजिद बताते हैं कि लखनऊ के इबादतगाह ईरान और इराक की इबादतगाहों की नकल पर बने हैं और लोग अपनी मन्नतें लेकर यहां आते हैं, मगर असली रोज़े की ज़ियारत की ख्वाहिश अलग होती है.

हर शख़्स चाहता है कि एक बार इमाम रज़ा के रोज़े जाए


दरगाह हज़रत अब्बास क्षेत्र के रहने वाले सबाब असगर कहते हैं कि हमारे आठवें इमाम का असल रोज़ा ईरान में है. हर शिया की दिली ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार वहां जरूर जाए. फ्री वीज़ा बंद होने से लखनऊ के हजारों लोगों का सफर मुश्किल हो जाएगा. हम इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि फैसला वापस लिया जाए.



मौलाना मोहम्मद मियां आबदी ने कहा कि फ्री वीजा सुविधा एक साल से चल रही थी. जिससे ज़ायरीनों को काफी सहूलियत मिली. फ्री वीज़ा से लोगों को वीज़ा की भाग-दौड़ और टाइम लेने की परेशानी खत्म हो गई थी. एक-दो दिन की छुट्टी लेकर लोग आसानी से निकल जाते थे. अब मुश्किल जरूर बढ़ेगी, लेकिन लोग पहले भी वीज़ा खरीदकर जाते थे और अब भी जाएंगे. उम्मीद है कि भारत और ईरान मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे.



पानी के जहाज़ शुरू हों तो गरीब भी जा सकेंगे : मौलाना कल्बे जव्वाद


प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना है कि 90% ज़ायरीन शिया समुदाय से होते हैं. इस फैसले से वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे. गरीब लोग पहले भी हवाई टिकट की वजह से नहीं जा पाते थे. अगर पानी के जहाज़ की यात्रा शुरू हो जाए तो बड़ी संख्या में गरीब लोग आसानी से ईरान-इराक की ज़ियारत कर सकेंगे. हम चाहते हैं कि ईरान फ्री वीज़ा पर लगाया गया प्रतिबंध वापस ले.



लखनऊ के ऐतिहासिक रोज़े और इमामबाड़े की खासियत : नवाबी दौर में लखनऊ में बने छोटे इमामबाड़े को छोटा ताजमहल भी कहा जाता है. इसके अलावा रोज़ा काज़िमैन, रोज़ा हज़रत अब्बास, रोज़ा इमाम हुसैन, रोज़ा इमाम अली जैसे पवित्र स्थान शिया समुदाय की आस्था के केंद्र हैं. हर साल लाखों लोग यहां दर्शन और इबादत के लिए आते हैं, लेकिन असल ज़ियारत के मुक़ाम नजफ़, कर्बला, मशहद और काज़िमैन की चाहत हमेशा बरकरार रहती है.

