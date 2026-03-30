ETV Bharat / state

यूपी पुलिस ट्रांसफर: 13 जिलों के कप्तान बदले, 2019 बैच के IPS अधिकारियों को मिली फील्ड तैनाती

2019 बैच के आईपीएस अधिकारियों को योगी सरकार ने फील्ड में तैनाती दी है. 13 जिले के कप्तान बदले गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बहराइच एसपी रामनयन सिंह को नोएडा में 49वीं वाहिनी पीएसी भेजा गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 10:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सोमवार को एक बड़ा फेरबदल किया गया है. शासन द्वारा जारी की गई नवीनतम सूची के अनुसार, एक आईजी रैंक और 26 एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस लिस्ट के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदल दिया गया है. विभाग की ओर से जारी आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की यह सूची काफी लंबी है और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं.

2019 बैच के अधिकारियों को मिली फील्ड की कमान: जारी की गई इस लिस्ट की एक खास बात यह है कि 2019 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें फील्ड में अहम तैनातियां दी गई हैं. 2019 बैच के आईपीएस शशांक सिंह को महोबा जिले की कमान सौंपी गई है, जबकि शक्ति मोहन अवस्थी को महाराजगंज का नया कप्तान बनाया गया है. इसी क्रम में आकाश पटेल को चंदौली, मृगांक शेखर पाठक को हमीरपुर और सत्यनारायण प्रजापति को कौशांबी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इन सभी युवा अधिकारियों को पहली बार किसी जिले का एसपी (कप्तान) बनाकर भेजा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
सत्यनारायण प्रजापति को कौशांबी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. (Photo Credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर-बहराइच के कप्तानों पर गिरी गाज: ट्रांसफर लिस्ट में शाहजहांपुर के कप्तान राजेश द्विवेदी को हटा दिया गया है, जो हाल ही में शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने के विवाद के बाद चर्चा में आए थे. योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी जगह 2017 बैच के आईपीएस सौरभ दीक्षित को शाहजहांपुर का नया कप्तान नियुक्त किया है. दूसरी ओर, बहराइच जिले के एसपी रामनयन सिंह को लेकर शिकायतें थीं कि वे जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते थे. इन शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जिले से हटाकर नोएडा में 49वीं वाहिनी पीएसी भेज दिया गया है.

अधिकारियों की तैनाती की लिस्ट:

  • आईपीएस चंद्र प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा उत्तर प्रदेश के पद पर तैनाती दी गई है.
  • राजेश द्विवेदी को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी बनाया गया है.
  • श्याम नारायण सिंह को सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.
  • प्रबल प्रताप सिंह को पुलिस अधीक्षक अपराध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.
  • विद्यासागर मिश्रा को सेनानायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर बनाया गया है.
  • राजेश कुमार को सेनानायक 44 वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर तैनाती दी गई है.
  • आदित्य लांग्हे को पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के पद पर तैनाती दी गई है.
  • अमित कुमार आनंद को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.
  • ईलामारन जी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा बनाया गया है.
  • दुर्गेश कुमार को सेनानायक छठी वाहिनी एसएसएफ अयोध्या के पद पर तैनाती दी गई है.
  • रामनयन सिंह को सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी गौतम बुद्ध नगर के पद पर तैनाती दी गई है.
  • सौरभ द्विवेदी को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर बनाया गया है.
  • सोमेंद्र मीणा पुलिस अधीक्षक रामपुर के पद पर तैनाती दी गई है.
  • दीक्षा शर्मा को पुलिस कमिश्नर लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.
  • निपुण अग्रवाल को सेनानायक 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई है.
  • कमलेश कुमार को पुलिस अधीक्षक मऊ बनाया गया है.
  • विश्वजीत श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक बहराइच बनाया गया है.
  • लखन सिंह यादव को पुलिस अधीक्षक अमरोहा बनाया गया है.
  • विनय कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक जालौन बनाया गया है.
  • शशांक सिंह को पुलिस अधीक्षक महोबा बनाया गया है.
  • शक्ति मोहन अवस्थी को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज बनाया गया है.
  • आकाश पटेल को पुलिस अधीक्षक चंदौली बनाया गया है.
  • सत्यनारायण प्रजापति को पुलिस अधीक्षक कौशांबी बनाया गया है.
  • मृगांक शेखर पाठक को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर की जिम्मेदारी दी गई है.
  • आदित्य बंसल को पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़ के पद पर तैनात किया गया है.
  • अमृत जैन को पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर के पद पर तैनाती दी गई है
  • महादिक अक्षय संजय को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुजफ्फरनगर के पद पर तैनाती दी गई है.

प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करने की कवायद: इस बड़े फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिलों की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और जनहित के प्रति जवाबदेह बनाना है. शासन की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले समय में कुछ और विभागों में भी इसी तरह के प्रशासनिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है. वर्तमान में तैनात किए गए सभी नए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें- क़ानून और नैतिकता अलग-अलग: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; लिव-इन में रहना अपराध नहीं, भले ही पुरुष शादीशुदा हो

TAGGED:

2019 BATCH IPS FIELD POSTING UP
SHAHJAHANPUR SP RAJESH DWIVEDI
BAHRAICH SP RAMNAYAN SINGH TRANSFER
YOGI GOVT POLICE RESHUFFLE NEWS
UP IPS TRANSFER LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.