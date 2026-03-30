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यूपी पुलिस ट्रांसफर: 13 जिलों के कप्तान बदले, 2019 बैच के IPS अधिकारियों को मिली फील्ड तैनाती

बहराइच एसपी रामनयन सिंह को नोएडा में 49वीं वाहिनी पीएसी भेजा गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सोमवार को एक बड़ा फेरबदल किया गया है. शासन द्वारा जारी की गई नवीनतम सूची के अनुसार, एक आईजी रैंक और 26 एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस लिस्ट के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदल दिया गया है. विभाग की ओर से जारी आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की यह सूची काफी लंबी है और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं. 2019 बैच के अधिकारियों को मिली फील्ड की कमान: जारी की गई इस लिस्ट की एक खास बात यह है कि 2019 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें फील्ड में अहम तैनातियां दी गई हैं. 2019 बैच के आईपीएस शशांक सिंह को महोबा जिले की कमान सौंपी गई है, जबकि शक्ति मोहन अवस्थी को महाराजगंज का नया कप्तान बनाया गया है. इसी क्रम में आकाश पटेल को चंदौली, मृगांक शेखर पाठक को हमीरपुर और सत्यनारायण प्रजापति को कौशांबी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इन सभी युवा अधिकारियों को पहली बार किसी जिले का एसपी (कप्तान) बनाकर भेजा गया है. सत्यनारायण प्रजापति को कौशांबी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. (Photo Credit: ETV Bharat)