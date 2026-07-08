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सीनियर IPS ऑफिसर के पिता की हत्या की कहानी, 50000 की सुपारी, जानिए पूरा मामला

लखनऊ: लखनऊ के बहुचर्चित हत्याकांड इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट ने घटना को अंजाम देने वाले शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया उसके सहयोगी पन्ना सिंह और बृजेश यादव उर्फ मुन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उम्रकैद की सजा के साथ-सा कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है. बताते चलें कि 30 जून को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई.

बताते चलें बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की 8 अगस्त 2002 को हत्या कर दी गई थी. इंद्रदेव की बेटी सीनियर आईपीएस लक्ष्मी सिंह इस समय नोएडा की कमिश्नर है. कोर्ट ने इस हत्याकांड में 24 साल बाद फैसला देते हुए तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने हत्या को अंजाम देने वाले शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया पन्ना सिंह और बृजेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.



शूटर कालिया लंबे समय से जेल में बंद था पन्ना और ब्रजेश जमानत पर बाहर थे कोर्ट द्वारा आरोप सिद्ध होने के बाद जमानत अर्जी खारिज करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया है. इस मामले में तात्कालिक लेखपाल आरोपी पन्नालाल को बर्खास्त कर दिया गया था जिसकी सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है. इसी के साथ अन्य आरोपी वेद प्रकाश और छोटेलाल की भी सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.



कब हुई थी हत्या: 8 अगस्त 2002 को लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह कचहरी के लिए अपने घर से निकले थे इस दौरान स्कूटर सवार बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. इसके बाद इंद्रदेव की पत्नी नयनतारा ने कैसरबाग थाने में रामकुमार वर्मा, सर्जन लाल वर्मा, डॉक्टर सुषमा वर्मा और सुरेश वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस की विवेचना में उनकी भूमिका नहीं मिली थी. विवेचना में शूटर कालिया, पन्ना, बृजेश, मन्नालाल गुप्ता, वेद प्रकाश उर्फ नेता और छोटेलाल उर्फ छोटू के नाम सामने आए थे. विवेचना के दौरान हत्याकांड के 80 गवाह बनाए गए जिसमें से 50 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. सनवाई के दौरान 6 गवाहों की मौत हो गई जबकि पांच लोगों का पता नहीं चला. गवाही के दौरान पांच लोग पलट भी गए थे.



अधिवक्ता इंद्रदेव सिंह की हत्या के लिए साजिश जुलाई 2002 में रची गई थी छोटेलाल ने 50000 सुपारी इंद्रदेव की हत्या के लिए दी थी. साजिश कर्ता बृजेश यादव ने इंद्रदेव की हत्या की रूपरेखा तैयार की थी. उसी ने 50000 की सुपारी दी थी. हत्या के लिए 10000 एडवांस दिए गए थे. हत्या में बृजेश सिंह ने अपने स्कूटर का प्रयोग किया था. स्कूटर को पेंट कराया गया था, जिससे हत्यारे ने पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था. वह दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्टर थी. जिसे भी घटना से पहले हटा दिया गया था.



कितनी सुपारी दी थी: बृजेश यादव ने इंद्रदेव की हत्या के लिए छोटेलाल उर्फ छोटू को 50000 रुपए दिए थे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने यह रकम आपस में बांट ली थी, पुलिस ने जो चार्ज सीट कोर्ट में पेश की है उसके अनुसार जांच में सामने आया था कि मुन्नालाल गुप्ता और छोटू यादव ने तीन 3000 लिए थे. इसमें से 1500 बृजेश को दिए गए थे, जबकि बाकी रकम वेद प्रकाश के पास रखी गई थी शराब पीने के लिए भी आरोपी ने पांच 500 ले लिए थे.



ये था जमीन का विवाद: सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार इंद्रदेव सिंह प्रॉपर्टी का भी काम करते थे. महानगर में एक प्रॉपर्टी को लेकर उनका विवाद था जिसको लेकर 1998 से 2001 तक इंद्रदेव ने मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री मानवाधिकार आयोग और एसपी लखनऊ को तमाम शिकायतें भेजी थी.



इस विवाद के चलते हुई हत्या: कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह बताया गया था कि वर्ष 1985 में इंद्रदेव सिंह ने मड़ियांव के सिमरा गौड़ी में कृषि भूमि क्रय की थी उसकी प्लाटिंग का जिम्मा मन्नालाल गुप्ता को दिया गया था. आरोप था कि वर्ष 2002 में मन्नालाल ने बिना जानकारी दिए प्लाट बेचने शुरू कर दिए और रकम अपने पास रख ली. इसी विवाद के बाद दोनों के बीच टकराव बढा.