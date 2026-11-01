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'डिजिटल अरेस्ट' करने वाला अंतरराष्ट्रीय गिरोह ध्वस्त!

डिजिटल अरेस्ट का महा-भंडाफोड़! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: 'डिजिटल अरेस्ट' और संगठित साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को चूना लगाने वाले अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'ऑपरेशन डिजिटल कवच' के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. साइबर थाना और क्राइम सेल की संयुक्त टीमों ने शहर के चार अलग-अलग पॉश इलाकों में एक साथ छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित 6 हाईटेक 32 पोर्ट सिम बॉक्स, 192 सिम स्लॉट, वीपीएन गेटवे समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं. इस नेटवर्क के जरिए साइबर ठग इंटरनेट कॉलिंग को लोकल मोबाइल नेटवर्क में बदलकर खुद को सीबीआई, पुलिस या अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों का फर्जी अफसर बताकर आम नागरिकों को डरा-धमका रहे थे.



6 अवैध सिम बॉक्स और 192 स्लॉट बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)





अपार्टमेंट्स में अवैध टेलीकॉम सेटअप: ​तकनीकी सर्विलांस, संदिग्ध नंबरों की सीडीआर और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शनों की पड़ताल के बाद पुलिस टीमों ने 31 अक्टूबर को एक साथ चार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी. ये ठिकाने ​स्वाति अपार्टमेंट (थाना सुशांत गोल्फ सिटी), आशीर्वाद बिल्डिंग, आदर्श विहार (थाना पारा), ​गोल्ड लाइन अपार्टमेंट (थाना बीबीडी) और ​जीजे पैराडाइज, आदर्श नगर (थाना चिनहट) थे.





क्या-क्या मिले?: ​छापेमारी के दौरान पुलिस को फ्लैटों से अवैध मिनी टेलीकॉम एक्सचेंज जैसा सेटअप मिला. ​06 अवैध 32-पोर्ट सिम बॉक्स (कुल 192 सिम स्लॉट)



​03 वीपीएन गेटवे



​21 स्मार्ट स्विच



​03 स्मार्ट हब



​04 इनवर्टर / यूपीएस (UPS) व 18 बैटरियां

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​ 01 लॉक टैबलेट

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​ विभिन्न वाई-फाई/नेटवर्क राउटर, कैमरे व अन्य सहायक उपकरण



