ETV Bharat / state

लखनऊ में स्कूल से घर लौट रहे मासूम को बाइक ने रौंदा, मौत

लखनऊः मलिहाबाद के ग्राम ईसापुर में स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहे 10 वर्षीय छात्र उत्कर्ष राठौर को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. मासूम उत्कर्ष को गंभीर हालत में परिजन पहले सीएचसी और फिर लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. मलिहाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और पिता की तहरीर पर गांव के ही बाइक चालक सोनू के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया है.





साइकिल से घर लौट रहा था मासूम: जानकारी के मुताबिक, ग्राम ईसापुर निवासी नीरज का 10 वर्षीय पुत्र उत्कर्ष राठौर एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था. बुधवार को वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी साइकिल से घर लौट रहा था. जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. ​टक्कर इतनी भीषण थी कि उत्कर्ष सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. ​राहगीरों ने तत्काल परिजनों को सूचना दी. ​परिजन उसे आनन-फानन में मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. हालत चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.



ग्रामीण के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज: ​मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के पिता नीरज की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने उसी गांव के निवासी बाइक चालक सोनू के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया है.







ये भी पढे़ंः यूपी में ठंड-कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट; अलीगढ़ में गिरे ओले, लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज में रिमझिम