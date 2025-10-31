ETV Bharat / state

लखनऊ का इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अब ISRO जुड़ा; IIRS आउटरीच नोडल संस्थान के रूप में मिली मान्यता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत संचालित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), देहरादून के आउटरीच नोडल नेटवर्क संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है.

इस मान्यता के साथ नक्षत्रशाला अब इसरो के राष्ट्रीय आउटरीच प्रोग्राम नेटवर्क से औपचारिक रूप से जुड़ गया है. यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश में विज्ञान, तकनीक एवं अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है. नक्षत्रशाला अब एस्ट्रोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस (GIS), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS), फोटोमेट्री और अन्य अनुप्रयोगों पर आधारित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगी.

प्रमुख सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) और महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश IAS पंधारी यादव ने इस उपलब्धि पर कहा कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ को यह मान्यता उत्तर प्रदेश के बढ़ते वैज्ञानिक वातावरण का प्रमाण है. इससे विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा राज्य में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा.

विशेष सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) आईएएस (IAS) शीलधर सिंह यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी तारामंडल का आईआईआरएस व इसरो आउटरीच नेटवर्क में शामिल होना परिषद के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य में विज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया जा रहा है.