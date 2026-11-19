इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश से रहा खास रिश्ता, कभी कांग्रेस का गढ़ रहा यूपी आज पार्टी के लिए चुनौती
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर उनके जीवन, वानर सेना, 1971 की जीत और यूपी से उनके नाते पर अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:07 PM IST
लखनऊ: देश की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की आज 109वीं जयंती है. इस मौके पर देशभर में कांग्रेस पार्टी उन्हें याद कर रही है. इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश से खास रिश्ता रहा है. उनका जन्म प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी इसी प्रदेश से की थी. यही नहीं, जब वे पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनीं, तब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थीं.
यूपी से शुरू हुआ इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर: इंदिरा गांधी ने वर्ष 1964 में राज्यसभा की सदस्यता हासिल की थी. उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया. 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला. उस समय वे राज्यसभा सांसद थीं और इस तरह वे राज्यसभा की सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाली पहली नेता बनीं.
कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था. इंदिरा गांधी के दौर में पार्टी का प्रदेश की राजनीति पर खासा प्रभाव था. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है. पार्टी का राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिनिधि नहीं है.
कांग्रेस को फिर मजबूत होने की उम्मीद: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और पुराना राजनीतिक प्रभाव हासिल करेगी. पार्टी नेताओं का मानना है कि संगठन को मजबूत करके ही इस स्थिति को बदला जा सकता है.
इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश ने जहां कई राजनीतिक उपलब्धियां दीं, वहीं इसी प्रदेश से उन्हें बड़ा चुनावी झटका भी लगा था. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ था. उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि मां कमला नेहरू थीं. फिरोज गांधी से विवाह के बाद उन्हें गांधी उपनाम मिला.
पिता जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक सहयोगी रहीं इंदिरा: 1950 के दशक में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीतिक कामकाज में सक्रिय रहीं. वे औपचारिक पद पर न रहते हुए भी उनकी निजी सहायक की तरह काम करती थीं. वर्ष 1964 में राज्यसभा पहुंचने के बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली. शास्त्री के अचानक निधन के बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के. कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई.
इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं. इसके बाद 1980 में उन्होंने फिर सत्ता में वापसी की और 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं. वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री रहते हुए ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी.
आपातकाल और रायबरेली में मिली चुनावी हार: इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में वर्ष 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध एक बड़ा पड़ाव रहा. इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी. हालांकि, वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले ने उनकी सरकार और कांग्रेस के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी.
इसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था. उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने चुनाव में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी. अदालत के फैसले के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला. वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से मैदान में उतरीं, लेकिन इस बार राज नारायण ने उन्हें हरा दिया.
1977 में पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस: 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा. इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने. हालांकि, कांग्रेस की राजनीतिक वापसी में ज्यादा समय नहीं लगा. वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फिर जीत हासिल की और इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनीं.
इंदिरा गांधी के राजनीतिक दौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए अहम राज्य रहा. उस समय प्रदेश में पार्टी का मजबूत जनाधार था और लोकसभा चुनावों में उसे बड़ी संख्या में सीटें मिलती थीं. हालांकि, आज कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं है. पार्टी को प्रदेश में संगठन और जनाधार दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
13 साल की उम्र में बनाई थी वानर सेना: इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू उनकी बचपन की राजनीतिक सक्रियता भी है. कहा जाता है कि उन्होंने महज 13 साल की उम्र में बच्चों और युवाओं को जोड़कर वानर सेना बनाई थी. इस सेना के सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों और कांग्रेस नेताओं की मदद से जुड़े काम करते थे.
बताया जाता है कि वानर सेना के सदस्य आंदोलन से जुड़े संदेश और जरूरी दस्तावेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते थे. एक किस्से के मुताबिक, इंदिरा गांधी ने पुलिस की निगरानी में रहने वाले अपने पिता के घर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज स्कूल बैग में छिपाकर बाहर निकाला था. इस तरह उन्होंने पुलिस को चकमा दिया था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वानर सेना की भूमिका को इंदिरा गांधी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.
आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कमजोर: कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी को यहां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 80 सीटों में से केवल रायबरेली सीट जीत सकी थी. सोनिया गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज की थी, जबकि राहुल गांधी को अपनी परंपरागत अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था.
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था. पार्टी ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल दो विधायक ही जीत सके. पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.
हालांकि, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का कांग्रेस को फायदा मिला. पार्टी प्रदेश में छह सीटें जीतने में सफल रही. अब कांग्रेस की नजर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव पर है. पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएगी.
कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के फैसलों को याद किया: इंदिरा गांधी को याद करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे मजबूत इच्छाशक्ति वाली नेता थीं. उन्होंने बताया कि जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मदद मांगी थी. उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन थे. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, अमेरिका वियतनाम के मुद्दे पर भारत से अपने पक्ष में बयान चाहता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद इंदिरा गांधी ने देश के हितों से समझौता नहीं किया. उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई. उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी देश की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती थीं. वे गरीबों और आम लोगों के हितों को प्राथमिकता देती थीं.
धर्म और जाति की राजनीति से कमजोर हुई कांग्रेस: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज देश की राजनीति में धर्म और जाति का प्रभाव बढ़ गया है. उनका मानना है कि देश धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर बंटता जा रहा है. इसी वजह से कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि पार्टी ने हार नहीं मानी है और कार्यकर्ता संगठन को दोबारा मजबूत करने में जुटे हैं.
नेताओं के मुताबिक, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां आज देश के सामने बड़े मुद्दे हैं. उनका कहना है कि केवल धर्म के आधार पर देश की तरक्की नहीं हो सकती. कांग्रेस नेतृत्व संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी कर रहा है. नए और पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी आगामी चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है.
इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हैं कांग्रेस नेताओं की यादें: कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इंदिरा गांधी के साथ अपनी मुलाकातों को याद करते हुए बताया कि उन्हें उनके साथ काम करने और मिलने का मौका मिला था. जब वे राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब इंदिरा गांधी सलाहकार समिति की अध्यक्ष थीं. इसी दौरान उनकी उनसे मुलाकात हुई थी.
उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था. उनकी शिक्षा देश और विदेश में हुई. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बचपन में ही वानर सेना बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया था. बाद में उन्होंने लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद देश की सत्ता संभाली और कई अहम फैसले लिए.
'गरीबी हटाओ' के नारे से फिर सत्ता में लौटी थीं इंदिरा: कांग्रेस नेता ने बताया कि एक समय पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ गए थे. मोरारजी देसाई समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ इंदिरा गांधी के मतभेद हुए और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया. इसके बाद इंदिरा गांधी ने 'वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ' का नारा दिया. इस नारे को जनता का समर्थन मिला और वे भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटीं.
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई. बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को भी उन्होंने इंदिरा गांधी की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया. उनके मुताबिक, हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा.
'नेहरू ने रखी नींव, इंदिरा गांधी ने उसे आगे बढ़ाया': कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने विकास की आधारशिला रखी. इंदिरा गांधी ने उनके काम को आगे बढ़ाया और कई क्षेत्रों में देश को मजबूत करने का प्रयास किया. उन्होंने यह भी बताया कि जिस कांग्रेस कार्यालय में वे मौजूद थे, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था. उस समय कार्यालय के लिए भवन खरीदा गया था और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें आर्थिक सहयोग दिया था.
उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ रायबरेली के दौरे का एक किस्सा भी साझा किया. उनके मुताबिक, जब इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद रायबरेली पहुंची थीं, तब वे मोटरसाइकिल से उनके साथ चल दिए थे. रास्ते में इंदिरा गांधी ने उन्हें रोककर पूछा कि वे कहां जा रहे हैं. उन्होंने जवाब दिया कि वे उनके साथ हैं. इस पर इंदिरा गांधी ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा और वे लौट आए.
2027 में कांग्रेस की वापसी का दावा: कांग्रेस नेता ने माना कि पहले और आज की पार्टी की स्थिति में काफी अंतर आ गया है. उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण यह स्थिति बनी है. हालांकि, उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी के प्रयासों का असर आने वाले समय में दिखाई देगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी होगा और पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचेगी.
वहीं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्ज्वल पाठक ने दावा किया कि कांग्रेस आज भी पूरे देश में मजबूत है. उनके मुताबिक, भाजपा ने पार्टी को लेकर भ्रम फैलाया है, लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है. उन्होंने इंदिरा गांधी को देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों से आम जनता को फायदा मिला.
उज्ज्वल पाठक ने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के ऐसे फैसले थे, जिनका असर आम लोगों पर पड़ा. उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज्यसभा सांसद भी बनेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कई विधायक जीतेंगे. उनका दावा है कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.
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