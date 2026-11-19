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इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश से रहा खास रिश्ता, कभी कांग्रेस का गढ़ रहा यूपी आज पार्टी के लिए चुनौती

इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर यादों और सियासत का संगम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की आज 109वीं जयंती है. इस मौके पर देशभर में कांग्रेस पार्टी उन्हें याद कर रही है. इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश से खास रिश्ता रहा है. उनका जन्म प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी इसी प्रदेश से की थी. यही नहीं, जब वे पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनीं, तब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थीं.

यूपी से शुरू हुआ इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर: इंदिरा गांधी ने वर्ष 1964 में राज्यसभा की सदस्यता हासिल की थी. उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया. 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला. उस समय वे राज्यसभा सांसद थीं और इस तरह वे राज्यसभा की सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाली पहली नेता बनीं.

यूपी में कांग्रेस की वापसी का दावा. (Video Credit: ETV Bharat) कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था. इंदिरा गांधी के दौर में पार्टी का प्रदेश की राजनीति पर खासा प्रभाव था. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है. पार्टी का राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिनिधि नहीं है. कांग्रेस को फिर मजबूत होने की उम्मीद: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और पुराना राजनीतिक प्रभाव हासिल करेगी. पार्टी नेताओं का मानना है कि संगठन को मजबूत करके ही इस स्थिति को बदला जा सकता है. इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश ने जहां कई राजनीतिक उपलब्धियां दीं, वहीं इसी प्रदेश से उन्हें बड़ा चुनावी झटका भी लगा था. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ था. उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि मां कमला नेहरू थीं. फिरोज गांधी से विवाह के बाद उन्हें गांधी उपनाम मिला. राज्यसभा सांसद रहते हुए संभाली थी पहली बार देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी. (Photo Credit: ETV Bharat) पिता जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक सहयोगी रहीं इंदिरा: 1950 के दशक में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीतिक कामकाज में सक्रिय रहीं. वे औपचारिक पद पर न रहते हुए भी उनकी निजी सहायक की तरह काम करती थीं. वर्ष 1964 में राज्यसभा पहुंचने के बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली. शास्त्री के अचानक निधन के बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के. कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई. इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं. इसके बाद 1980 में उन्होंने फिर सत्ता में वापसी की और 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं. वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री रहते हुए ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी. आपातकाल और रायबरेली में मिली चुनावी हार: इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में वर्ष 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध एक बड़ा पड़ाव रहा. इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी. हालांकि, वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले ने उनकी सरकार और कांग्रेस के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी. जिस उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस का था वर्चस्व, वहां आज अस्तित्व की लड़ाई (Photo Credit: ETV Bharat) इसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था. उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने चुनाव में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी. अदालत के फैसले के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला. वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से मैदान में उतरीं, लेकिन इस बार राज नारायण ने उन्हें हरा दिया. 1977 में पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस: 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा. इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने. हालांकि, कांग्रेस की राजनीतिक वापसी में ज्यादा समय नहीं लगा. वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फिर जीत हासिल की और इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनीं. इंदिरा गांधी के राजनीतिक दौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए अहम राज्य रहा. उस समय प्रदेश में पार्टी का मजबूत जनाधार था और लोकसभा चुनावों में उसे बड़ी संख्या में सीटें मिलती थीं. हालांकि, आज कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं है. पार्टी को प्रदेश में संगठन और जनाधार दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर यादों और सियासत का संगम. (Photo Credit: ETV Bharat) 13 साल की उम्र में बनाई थी वानर सेना: इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू उनकी बचपन की राजनीतिक सक्रियता भी है. कहा जाता है कि उन्होंने महज 13 साल की उम्र में बच्चों और युवाओं को जोड़कर वानर सेना बनाई थी. इस सेना के सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों और कांग्रेस नेताओं की मदद से जुड़े काम करते थे. बताया जाता है कि वानर सेना के सदस्य आंदोलन से जुड़े संदेश और जरूरी दस्तावेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते थे. एक किस्से के मुताबिक, इंदिरा गांधी ने पुलिस की निगरानी में रहने वाले अपने पिता के घर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज स्कूल बैग में छिपाकर बाहर निकाला था. इस तरह उन्होंने पुलिस को चकमा दिया था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वानर सेना की भूमिका को इंदिरा गांधी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कमजोर: कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी को यहां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 80 सीटों में से केवल रायबरेली सीट जीत सकी थी. सोनिया गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज की थी, जबकि राहुल गांधी को अपनी परंपरागत अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था. राज्यसभा सांसद रहते हुए संभाली थी पहली बार देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी. (Photo Credit: ETV Bharat) वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था. पार्टी ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल दो विधायक ही जीत सके. पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.