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इंडियन कॉफी हाउस पर ताला; सियासत और साहित्य की संगम स्थली से रौनक गायब, लेकिन चुस्कियों का सफर भुलाना आसान नहीं

कॉफी हाउस की कुर्सियों तय थीं : हाफिज किदवई पुराना किस्सा भी सुनाते हैं. शायर मजाज़ लखनवी लंबे अरसे तक कॉफी हाउस में बैठकर अदबी चर्चा किया करते थे. एक दिन उनकी तय सीट पर कोई अजनबी बैठ गया. मजाज़ ने हल्के फिक्रे में तंज कसा ' क्या लखनऊ में कोई और शायर आ गया है? यह छोटा सा वाकया बताता है कि कॉफी हाउस की मेजें सिर्फ मेजें नहीं, बल्कि लखनवी तहजीब और हाजिरजवाबी का हिस्सा थीं.

हाफिज किदवई बताते हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायक और नेता यहीं जमा होते थे. सदन उठने के बाद यहां बहसें जारी रहती थीं. एक मेज पर राजनीतिक रणनीति बनती तो दूसरी मेज पर किसी नई कहानी या कविता पर चर्चा चल रही होती थी. इसे सिर्फ कॉफी बेचने वाली जगह मान लेना, इसके इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी.

88 साल के सफर की यादें : इतिहासकार हाफिज किदवई के मुताबिक लखनऊ के इंडियन कॉफी हाउस की जड़ें 1930 के दशक के आखिरी बरसों तक जाती हैं. कई स्थानीय स्रोत इसे 1938 से जोड़ते हैं, जबकि 10 फरवरी 1945 को यहां मौजूदा सहकारी स्वरूप की शुरुआत का जिक्र भी मिलता है.

इंडियन कॉफी हाउस की कहानी सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है. इसकी जड़ें ब्रिटिश दौर के कॉफी बोर्ड से जुड़ी हैं. 1950 के दशक में जब कई कॉफी हाउस बंदी की कगार पर पहुंचे, तब कर्मचारी आंदोलन ने इस संस्थान को नई दिशा दी. कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन और श्रमिक आंदोलन से जुड़े नेताओं की भूमिका के बाद कॉफी हाउस का सहकारी मॉडल सामने आया. 19 अगस्त 1957 को बेंगलूर में पहली सहकारी संस्था बनी और 27 दिसंबर 1957 को दिल्ली में नए दौर का पहला इंडियन कॉफी हाउस शुरू हुआ.

देखें: लखनऊ के इंडियन कॉफी हाउस पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

लखनऊ : हजरतगंज स्थित इंडियन कॉफी हाउस कई मायनों में लखनऊ के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है. यह कॉफी हाउस देश-प्रदेश की राजनीति, साहित्य, समाज और संस्कृति पर चर्चा का मंच रहा है. यहां एक कप कॉफी के बहाने देश-समाज और साहित्य की तरक्की की ऐतिहासिक रणनीति तय होती थी. उसी ऐतिहासिक कॉफी हाउस पर करीब तीन महीने से ताला लगा है. कब खुलेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है. हालांकि इसके पीछे की वजह कर्मचारियों से जुड़ा आपसी विवाद माना जा रहा है.



विचारधाराओं की दीवारें कभी ऊंची नहीं हुईं :

वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि लखनऊ का यह कॉफी हाउस शायद इसीलिए खास है कि यहां विचारधाराओं की दीवारें कभी ऊंची नहीं रहीं. एक दौर में यहीं बैठकर प्रदेश और देश की राजनीतिक दिशा तय होती थी. चंद्रशेखर, एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्र, सिब्ते रजी, मधुकर दिघे, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और महीपाल शास्त्री जैसे दिग्गज नेताओं की मंडली यहां जमती थी.

जानें कैसे बने आधुनिक कॉफी हाउस. (Photo Credit : ETV Bharat)

भाजपा नेताओं का आना देर से शुरू हुआ : पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, राम मनोहर लोहिया, राज नारायण, वीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह और लालजी टंडन तक कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की स्मृतियां इस कॉफी हाउस से जुड़ी हैं. हर पार्टी की राजनीति यहां होती थी, लेकिन नेता यहां भाषण देने नहीं, अक्सर सुनने आते थे. हालांकि भाजपा समेत कई दलों के नेताओं का आना कुछ देर से चालू हुआ.

कॉफी हाउस में आने वाले नामचीन लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

आम आदमी के सवालों पर होती थी बहस : समाजवादी राजनीति के इतिहास में भी कॉफी हाउस की अपनी जगह रही है. डॉ. राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे नेताओं से जुड़ी यादें बताती हैं कि यह महज सत्ता की राजनीति पर बात करने वालों का अड्डा नहीं था. यहां विपक्ष, आंदोलन, लोकतंत्र, समाजवाद और आम आदमी के सवालों पर भी बहस होती थीं.

मुलायम सिंह यादव और समाजवादी आंदोलन से जुड़े कई नेताओं की बैठकों की यादें भी इससे जुड़ी हैं. यानी यहां सिर्फ यह तय नहीं होता था कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि यह भी कि राजनीति किस दिशा में जा रही है और समाज को किस राह पर जाना चाहिए.

देश के कुछ मशहूर कॉफी हाउस. (Photo Credit : ETV Bharat)





साहित्य की संसद : अगर इन मेजों ने राजनीति देखी तो इन्हीं मेजों ने हिंदी और उर्दू साहित्य की कई बड़ी बहसों को जन्म लेते भी देखा. यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और मजाज़ लखनवी जैसे साहित्यिक नामों की यादें यहां से जुड़ी हैं. अली सरदार जाफरी और हसन कमाल जैसे साहित्यकारों से जुड़े प्रसंग भी इसके इतिहास का हिस्सा रहे हैं.





यहां युवा लेखक वरिष्ठ साहित्यकारों के सामने अपनी रचनाएं सुनाते, कविताओं पर बहस होती, कहानियों की आलोचना होती और भाषा को लेकर घंटों तर्क-वितर्क चलता था. शायद इसीलिए पुराने लोग इसे सिर्फ कॉफी हाउस नहीं, लखनऊ की एक अनौपचारिक विचार पाठशाला मानते रहे हैं.

लखनऊ कॉफी हाउस की महत्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)





पत्रकारों का एक्सटेंशन ऑफिस : आज पत्रकार खबरों के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर निर्भर हैं, लेकिन वह दौर भी था जब खबर तक पहुंचने के लिए ऐसी जगहों की जरूरत होती थी. जहां अलग-अलग विचारों के लोग एक साथ मिल सकें और कॉफी हाउस उन्हीं जगहों में शुमार था. वरिष्ठ पत्रकारों के लिए यह एक तरह का अनौपचारिक दफ्तर ही था. नेता आते, साहित्यकार आते, कलाकार आते और पत्रकार उनके बीच बैठकर बातचीत सुनते. कई बार औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा काम की बात इसी मेज पर हो जाती थी.







कॉफी हाउस की रौनक गायब : पिछले 40 बरसों से कॉफी हाउस के ठीक बगल में बेल्ट-पर्स की दुकान चला रहे मोहम्मद इश्तियाक की आंखों में वह पुराना दौर आज भी ताजा है. वे बताते हैं कि उन्होंने वह वक्त देखा है जब बड़े-बड़े नेता, पत्रकार और साहित्यकार यहां जमा होते थे और पूरी गली में हलचल रहती थी.

मुलायम सिंह यादव से पहली मुलाकात : मुलायम सिंह यादव से इश्तियाक की पहली मुलाकात भी इसी कॉफी हाउस में हुई थी. उस दौर में यहां हर सीट की अपनी पहचान होती थी. इश्तियाक कहते हैं कि पिछले कुछ बरसों से यहां वैसे भी बड़ी हस्तियां कम ही आती थीं. अब जबसे शटर गिरा है, कॉफी हाउस के बाहर रात में बेघर लोग सोते नजर आते हैं. उस जगह पर, जहां कभी शहर की सबसे धारदार बहसें छिड़ा करती थीं.









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